'Fiesta' interrumpe en directo el programa para sorprender a sus presentadores con un inesperado desafío

Ya es tradición que Fiesta paralice en directo el programa para anunciar tanto exclusivas como sorpresas para sus presentadores de verano, Frank Blanco y Verónica Dulanto. A pesar de que el regreso de Emma García de sus vacaciones es inminente, las interrupciones no han cesado. Es lo que ha ocurrido de nuevo este sábado 24 de agosto en una tarde marcada por la ausencia de Kiko Jiménez en el plató.

Como ha solido suceder en las últimas semanas, el programa justo apagaba las luces para anunciar que se interrumpe en un momento en el que se está en medio de una sección. En este caso, la mesa de debata estaba en un tema médico, sobre los retoques estéticos relacionados con las narices. El doctor Gómez Villar hablaba de aquellas narices singulares que no fueron retocadas y que le han dotado de personalidad a famosos como Rossy de Palma, Barbra Streisand, Adrien Brody o Javier Bardem.

El médico especialista en cirugía estética revelaba que las rinoplastias son de las operaciones estéticas más comunes y desmontaba el mito de que fuese dolorosa, aunque sí que tenía un proceso posoperatorio y de recuperación más incómodo. En medio de la conversación sobre si hay que operarse o no, José Ángel Leiras, director del programa, interrumpía la escaleta habitual.

“¿Qué ha pasado?”, preguntaba desconcertada Belén Rodríguez. “¡El stop! Se viene, se viene”, adelantaba Dulanto. “No sabemos si va a ser bueno o malo”, reaccionaba Frank Blanco. “Siempre es malo”, advertía Belén Ro. Leiras acababa con la incertidumbre para revelar que si se trataba de una exclusiva, una última hora o de una de las inesperadas sorpresas que suelen guardar a sus conductores.

Se trataba de la última opción. “Presentadores. No nos podemos olvidar que es sábado y hay un reto pendiente. Vais a entrevistar a alguien al final en el programa cuya identidad desconocéis y que la semana pasada, uno de vosotros me la intentó jugar. Fue Frank Blanco”, compartía Leiras. “Bueno, llegamos a un acuerdo, porque yo no estaba…”, se justificaba el presentador cuando Dulantos le interrumpió para dejar claro que ella no estaba presente en dicho acuerdo.

“Entonces, es cierto que yo llegué a un acuerdo con Frank Blanco y lo he respetado”, compartía Leiras. “Era que yo decidía el castigo del reto”, desvelaba el presentador. “Sí, él lo decidía”, confirmaba el director, provocando que Dulanto se negase. “Pero, hemos sido un ido un poquito más allá”, desvelaba Leiras.

Verónica Dulanto y Frank Blanco en 'Fiesta'.

El programa recordaba retos previos en los que se vio a Blanco y Dulanto enfrentarse a huevos en la cara, tartazos o churros con chocolate que debían comer a ciegas. El último reto salió a medias, con Dulanto rompiendo un globo de agua gigante sobre Blanco. Pero eso hizo que el presentador hiciese un trato con Leiras: el ganador de este sábado debía lanzar un cubo lleno de agua sobre el perdedor.

Al más puro estilo de las míticas duchas del ¿Qué apostamos?, el que no adivine la identidad del invitado sorpresa de este sábado 24 de agosto será el que deba pasar por el agua. Leiras revelaba, además, que la dirección había decidido darle mayor riesgo a la prueba. El cubo, además de agua, llevaría cubos de hielo para hacer así más ‘refrescante’ el baño. Al inicio de la prueba, ninguno de los dos sabía la identidad del personaje, solamente que era mujer, actriz y que debía no superar o sí superar la franja de edad entre 30 y 50 años.