Mercedes Milá comparte unas palabras de apoyo a Sofía Suescun tras su entrevista en 'De Viernes'

La entrevista que Sofía Suescun compartió ayer en 'De Viernes' no ha dejado indiferente a los espectadores del programa. De hecho, estaba previsto que Kiko Jiménez apareciera este sábado en 'Fiesta' para dar su punto de vista, aunque finalmente esto no ha sido así y no se ha presentado en plató.

Una de las personas que se ha emocionado con las palabras de la ganadora de 'Gran Hermano 16' ha sido Mercedes Milá. La periodista ha querido mostrarle su apoyo dedicándole una carta en una de sus publicaciones de Instagram.

Acompañando al texto con una de las imágenes de la de navarra derramando una lágrima ha comenzado de esta forma: "Querida Sofía, acabo de ver tu entrevista en un programa de Telecinco al que considero honesto e imparcial, 'De Viernes'. Tu testimonio no podría haberlo hecho cualquiera. Hay que ser muy valiente y muy honesta para abrirse en canal frente a los espectadores".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mercedes Milá (@mercedesmila)

"Tus palabras habrán ayudado a muchísimas personas, más de las que Kiko y tú podáis imaginar. Esa esclavitud en la que te tenía encerrada tu madre desde chiquitita está perfectamente descrita en cualquier libro de psiquiatría porque es una enfermedad mucho más común de lo que podamos creer", ha explicado la presentadora.

"Tu madre fue una mujer maltratada y cuando pudo hizo de ti su herramienta para empezar una vida nueva; para ver en tu pequeña existencia la solución a todas sus impotencias", ha recordado.

Ha querido mencionar que Maite Galdeano debería haber buscado ayuda tras lo ocurrido en su pasado: "Si alguien, en ese momento, le hubiera recomendado que acudiera a un médico, a un especialista, psiquiatra, psicólogo o psicóloga, nada de lo que tú compartiste anoche en 'De Viernes' con nosotros, nada de lo que vomitaste dejándonos con el corazón helado, habría pasado. Es así de terrible, de pavoroso".



También ha aprovechado este 'post' para agradecer su valentía y pedirle que siga adelante: "Es por eso por lo que creo que la vida os está dando otra gran oportunidad, no dejes de intentarlo, nunca te arrepentirás. Tu actitud es admirable y yo quiero darte unas inmensas gracias por atreverte, por explotar y hacerlo con mesura y respeto". No se ha olvidado de Kiko Jiménez, quien ha pasado cinco años "demostrando todo lo que te quería".

Contención y respeto

El texto terminaba con una petición de Milá para que Suescun se mantenga en la misma línea que hasta ahora: "Ahora sigue con la misma actitud y palabras siempre de mesura, de contención y de respeto hacia tu madre. Su posición es dificilísima y la de su familia también. Se lo debes repetir todos los días, pero yo hoy quiero resaltarlo aún más. Estás a tiempo".

La destinataria de esta carta ha respondido a la publicación: "Tus palabras las siento como un gran abrazo, gracias". Kiko Jiménez también ha compartido esta publicación en sus historias de Instagram, calificando el texto como unas "bonitas palabras".