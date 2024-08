Xuso Jones: "Buscaba por la calle a Juanra Bonet por su programa y ahora soy yo el que lo presenta"

Sí, me está gustando muchísimo. Está siendo una experiencia que estoy disfrutando mucho. Pero también no sé cómo llamarla. Sí, soy el presentador y soy el que lleva el programa, pero no dejo de ser yo mismo en ningún momento y me lo paso bien. Me río cuando me tengo que reír. Me dicen que me he convertido en presentador. Yo veo esa figura como algo más encorsetado y yo no estoy dejando de ser yo mismo.