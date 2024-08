Maite Galdeano contrataca mostrando un vídeo de Sofía Suescun criticando a Kiko: "Es muy controlador y celoso"

La polémica en torno a la familia Suescun-Galdeano continúa dando de qué hablar. Las duras declaraciones de Sofía en De viernes ya han dejado las primeras consecuencias. Y estas han llegado en forma de reproches y acusaciones por parte de Maite Galdeano, quien ha reaccionado a sus palabras a través de las redes sociales dejando clara su opinión. Pero es que hay mucho más…

Conflictos, celos, exigencias, e incluso una orden de alejamiento marcan la relación familiar. Las indirectas y la mala relación entre ellas no cesa, sobre todo por parte de Galdeano, quien no ha parado de mostrar su descontento hacia la pareja en repetidas ocasiones. En esta ocasión ha reaparecido este domingo por la mañana mostrando un vídeo a través de sus redes sociales en el que aparece unas imágenes del pasado de su hija.

En este vídeo, que se remonta al año 2017, se puede ver cómo Sofía critica duramente a Kiko Jiménez y le tacha de "celoso, controlador e interesado". Estas son exactamente algunas de sus palabras: "Yo creo que está con Gloria Camila por interés". El vídeo en cuestión es del programa Sálvame, donde la influencer relataba la relación esporádica que tuvo con Kiko, antes de que estuviera este con la hija de la cantante española Rocío Jurado.

Captura de pantalla del Instagram de Maite.

"Yo quería que me tratara como un rollo más y que no tuviera yo que darle explicaciones de lo que hacía o dejaba de hacer porque, ya por un amigo le dio un ataque de celos. Es muy celoso, muchísimo. Luego te cuento una cosa que tuvo conmigo", continúa diciendo Sofía en este vídeo que ha compartido Maite en su perfil oficial de Instagram. "No tiene ni un pelo de tonto, lo que está haciendo es una carrera de fondo", termina.

Y ahí no acaba todo, pues la publicación de Maite acaba con un contundente mensaje que deja claro que va destinado a Sofía. Galdeano ha acompañado dicho video con una frase en las que deja claro qué opina del novio de su hija. "Igual que te utiliza a ti", añade la navarra. Asimismo, también ha colocado dos stickers: uno de un señor riéndose, y otro de una mujer con una palabra que pone "la falsita".

Entrevista Sofía Suescun

La relación entre Maite Galdeano y Sofía Suescun ha sido una constante en el mundo del corazón. A lo largo de las últimas semanas, hemos visto cómo la relación entre ambas ha sido todo un culebrón. Dicho enfrentamiento viene dado, en parte, a que Maite ha acusado públicamente en varias ocasiones a Kiko de manipular a su hija y de alejarla de su familia.

Por su parte, Sofía, cansada de los reproches de su madre hacia ellos dos, decidió conceder una entrevista a De viernes para mostrar su realidad. La intervención de la influencer dejó unas duras declaraciones en las que tachaba a su madre de "endemoniada". Asimismo, Sofía expuso, entre otras muchas cosas, que su madre le presionaba continuamente por su físico: "Para ella, nunca estaba lo suficientemente delgada".

La exconcursante de Supervivientes y Gran Hermano, además de hablar de la conflictiva relación de su madre, también salió en defensa de su novio, Kiko Jiménez, manifestando que "Maite la toma con Kiko como con cualquier otra persona. "Desde el primer momento ella ve un peligro, como si pudiera robarle a su hija. De ahí ese odio", añadió.

Por su parte, Kiko también quiso mostrar su apoyo a la que es su pareja. "Sólo puedo decir que has dado una lección de madurez, estoy muy orgulloso de ti. Eres todo un ejemplo, una mujer fuerte y luchadora a pesar de lo que te ha tocado vivir", es el texto que publicaba este en sus redes sociales junto a una imagen de su novia en el plató de De viernes.