Ribagorda se rompe al final de su informativo en Telecinco: su despedida más difícil tras la muerte de un ser querido

La edición de las 15:00 horas de Informativos Telecinco de este pasado sábado 24 de agosto tuvo un momento muy emotivo por parte de su presentador. José Ribagorda abría el telediario con la actualidad propia de la jornada. Sin embargo, justo cuando acababa, el periodista quiso rendirle tributo a un familiar muy cercano que acaba de fallecer, su suegra Mariló.

Fue justo antes de dar paso a El desmarque, la sección de Deportes del informativo, cuando Ribagorda comunicaba la muerte de la madre de su esposa. “Nosotros regresamos a las 21:00 de la noche tras el programa Fiesta, gracias siempre por su confianza, porque son ustedes los que dan sentido a nuestro trabajo", comenzaba a decir en su despedida tras haber hablado del estreno de Babylon Show, que llegará al access prime time de Telecinco este lunes 26 de agosto.

“Este fin de semana vamos a tener una espectadora menos, porque se ha ido para siempre mi querida suegra. Les voy a confesar una cosa: hasta que ella, que es esposa además de un grandísimo presentador de informativos como fue José Antonio Silva, no me decía que le había gustado el informativo. yo no me quedaba tranquilo”, confesaba Ribagorda en un momento de lo más personal que rompía con el estilo aséptico propio de un telediario.

El periodista creaba así un momento íntimo con el público, recordando no sólo a una mujer a la que quería mucho, sino también a una espectadora fiel y crítica. Mirando a cámara, Ribagorda quiso señalar que la edición de ese día “ha estado dedicada a ella”. “Así que descansa en paz, querida Mariló. Pasen una buena tarde y hasta luego”, dijo ya despidiéndose y dejando paso a El desmarque.

Un momento de lo más personal con el que Ribagorda ha querido rendir homenaje a su suegra. Ya en la edición de las 21:00 horas, el periodista ha seguido con la escaleta habitual, dando paso de nuevo a El desmarque y recordando que la edición fin de semana volverá a las 15:00 del sábado de la semana siguiente tras la emisión de Socialité.

José Ribagorda en 'Informativos Telecinco'.

Su suegra, Mariló, era esposa del periodista José Antonio Silva, quien fue el primer presentador de Informe Semanal. Aunque Ribagorda contrajo matrimonio con la directora de contenidos Loles Silva en 2019, ya eran pareja desde hace casi 20 años antes de que se dijesen el ‘sí, quiero’. Ambos son padres de una niña, Alexia.