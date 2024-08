El brutal enganchón entre Afra Blanco y Gisela Turazzini que provoca la intervención de la presentadora: "¿Podéis salir?"

Tras el breve parón de la semana pasada, laSexta Xplica volvió a su sábado noche habitual para tratar tanto la actualidad política e informativa como debatir sobre problemas sociales y económicos que afectan y preocupan a la ciudadanía española. La vivienda fue de nuevo la protagonista. Una velada más, Afra Blanco volvió a mostrarse como la Xplicadora más combativa, pero vivió una gran trifulca contra Gisela Turazzini, hasta el punto de que la presentadora tuvo que intervenir.

La crisis de la vivienda es uno de los principales problemas que preocupan a la sociedad española. Antonio Pérez Lobato señalaba como una ‘quimera’ que sólo se invierta el 30% del sueldo en el alquiler. El periodista daba una buena noticia: el Euríbor seguía su tendencia a la baja. “Está a niveles de diciembre de 2022 y se espera que siga bajando. Se van a abaratar las hipotecas y se espera que bajen los alquileres, dado que estaban pendientes del descenso del Euríbor”, analizaba.

Verónica Sanz ponía en duda que los alquileres bajasen, dada la situación crítica que hay en las principales ciudades. En esa línea, intervenía Afra Blanco. La sindicalista ha recordado que es una posición de alarma y que no puede bajarse la guardia respecto al precio de la vivienda. “Es una situación de emergencia. Hacen falta actuaciones excepcionales, temporales o de mantenimiento”, expresaba la activista.

Aunque la experta advertía sobre el riesgo que produce el intervencionismo de los precios, lo que hizo que Turazzini interviniese y le interrumpiese fue el concepto que tenía sobre lo que es gasto público. Para Blanco, no se trataba de “gasto, sino de inversión”. La economista no ha dudado en seguir tildándolo de “gasto”, dado que no se recupera”. “No tiene retorno”, argumentaba.

La sindicalista estaba cansada de que la economista le interrumpiera cada vez que intentaba lanzar su discurso. Blanco recordaba que ella no le había interrumpido, aunque Turazzini le desmentía rápidamente. “Sí, sí lo has hecho”, dijo con el mismo tono de hartazgo que su compañera.

La tensión había subido tanto de volumen que Verónica Sanz, muy molesta, tuvo que interrumpir la discusión e intervenir. “Vale. ¿Podéis salir de ese bucle?”, dijo para zanjar la cuestión. Turazzini hizo caso y guardó silencio, pero Blanco quiso quedar por encima de su compañera. “Claro, si es que yo me he callado”, replicó la sindicalista. Realmente, para Sanz ha sido la gota que colmaba el vaso, debido a que han sido muchas las discusiones que ha tenido las dos en otros programas.

Afra Blanco y Gisela Turazzini en 'laSexta Xplica'.

En más de una ocasión, en otros programas, se ha podido ver que ambas Xplicadoras están en las antípodas ideológicas. De fuerte carácter sindicalista e intervencionista, Blanco choca con la mirada libertaria y liberal de la economista. No era la primera vez que las dos se enzarzaban una brutal discusión que dejaba al resto de Xplicadores perplejos.

Cuando todo parecía tranquilo y Blanco quiso continuar con su discurso, fue interrumpida de nuevo por Turazzini. Sanz volvió a estallar y exigió orden. “Luego hablas, Afra, no te preocupes”, le garantizó la presentadora, provocando que la sindicalista le diese las gracias.