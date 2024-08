Afra Blanco, alto y claro, clama contra el independentismo y Puigdemont: "Es un proyecto que está agotado"

Aunque laSexta Xplica volvió a abordar temas que preocupan a la opinión pública, como el turismo masivo y las precarias condiciones de los trabajadores del sector de la hostelería, lo sucedido esta semana en la investidura de Salvador Illa como presidente autonómico de Cataluña y la aparición y fuga de Carles Puigdemont han robado el protagonismo habitual del debate.

De ahí, que Afra Blanco, habitual Xplicadora, estuviera presente sólo en la primera parte del programa, la dedicada a la política. La activista ha ejercido más su faceta que suele mostrar en Espejo Público o Más Vale Tarde y no ha dudado en entrar en el barro a la hora de opinar del ‘esperpéntico’ momento del prófugo de la Justicia y de las consecuencias políticas, sociales y legales que ha dejado esta “humillación pública” a las instituciones españolas.

Blanco ha ido a degüello contra Puigdemont, con unas declaraciones directas y sin vacilaciones, como ha demostrado siempre en el área de los Xplicadores. “Hay gente que no sabe perder, ese es Carles Puigdemont, que ha ejercido su derecho a una pataleta pública, que no ha sabido estar a la altura del rango Molt Honorable President”, expresaba, para después denunciar cómo este ‘ejercicio de escapismo’ ha dejado en un brete a las instituciones tanto autonómicas como estatales.

“La primera es que ha desacreditado a los Mossos d'Esquadra; la segunda es que, efectivamente, ha engañado a sus votantes y a sus no votantes; y la tercera es que proyecta una imagen de Junts per Catalunya de un partido político poco fiable para su electorado y el electorado independentista”, argumentaba la sindicalista. Blanco no ha dudado tampoco en considerar que el movimiento independentista hace aguas con situaciones como la vivida esta pasada semana.

“Como el ciclo independentista ha llegado a su fin, habrá otra cosa, pero este ciclo ha llegado a su fin, y la ruptura del frente independentista, porque él también se ha encargado de visibilizar esa ruptura”, manifestaba antes de lanzar un duro ataque a Puigdemont, dejando en evidencia el ataque que le lanzó Kiko Matamoros la semana pasada en redes sociales.

Afra Blanco en 'laSexta Xplica'.

“Yo creo que el proyecto Puigdemont está agotado. Ahora, igual que te digo que hay gente que no sabe perder, como Puigdemont, hay gente que no sabe ganar. Hay también la gestión de una victoria y, en el marco de la victoria, lo que no puedes pretender es ver al otro en una acción de derrota. No puedes pretender una humillación pública y hay actores políticos que la buscaban", argumentaba contundentemente la sindicalista.