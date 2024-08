Maite Galdeano busca justificar sus "amenazas" contra Kiko Jiménez y señala el origen del conflicto

El culebrón Maite Galdeano-Sofía Suescun ha vivido otro episodio más este pasado 30 de agosto. La exconductora de autobuses visitaba De viernes para replicar las declaraciones de su hija la semana anterior. Lejos de la autocrítica, la pamplonesa buscó justificar sus “amenazas” contra su yerno, Kiko Jiménez, así como quiso revelar el origen del conflicto contra el jienense.

Fue el 14 de agosto, un día después de que Galdeano intentase saltar la valla, cuando la navarra lanzó una serie de vídeos en sus historias de Instagram contra su hija y su yerno. En ellos, revelaba que Suescun le había “echado” de su propia casa. Después, lanzó una serie de incendiarios comentarios contra su hija y graves acusaciones contra su yerno, insinuando que Jiménez tenía una actitud similar a la que tenía Antonio David Flores con Rocío Carrasco.

“Me siento mal si la he fallado. Espero que Sofía me escuche y que me llame. La he podido agobiar, lo reconozco. He podido ser una madre intensa que me he metido en su relación, pero siempre desde el amor de una madre”, expresaba Galdeano a De viernes antes de entrar al plató.

A pesar de que Galdeano aseguraba estar arrepentida en cargar contra su hija, la navarra no decía lo mismo sobre su yerno. De hecho, nada más sentarse en el plató del programa que presentan Santi Acosta y Bea Archidona señaló a Kiko Jiménez como el culpable de toda esta situación. El jienense ha denunciado a su suegra y, hace unos días, se filtraron unos audios en los que se escuchaba cómo Galdeano pedía a su hijo Cristian que le diese “dos hostias” y “le matara” al jienense.

Se esperaba que Galdeano buscase enmendar sus palabras y pedir perdón. Sin embargo, la pamplonesa decidió justificarse. “No me acuerdo si fue al principio que yo estaba en erupción volcánica, me da vergüenza escucharme así, está feísimo hablar de esas maneras. Me parece muy mal que me grabe mi hijo y que luego lo saque públicamente", explicaba. A pesar de ello, los colaboradores del magacín nocturno quisieron saber si, realmente, sentía lo que había expresado contra su yerno.

Galdeano declaró que todo era fruto de la ira y que no hablaba en serio. “En ese momento yo estaba enfadada, en un momento determinado de efusión lo solté”, matizó. A pesar de ello, se le recordó que no era la primera vez que sucedía algo así. “Vosotros sabéis que me salen las palabras y luego me arrepiento. Propio de mi personalidad, me suele salir decir las cosas así, pero no las siento”, argumentó.

La navarra señalaba que fue una discusión de la pareja tras el regreso de Suescun de Supervivientes: All Stars el detonante de todo. Según las palabras de Galdeano, Jiménez le echó en cara a Suescun su comportamiento en Honduras. “Se levantó todo enraizado y le dijo '¿para qué has ido allí? ¿No te da vergüenza que has quedado como la p*** de España?' Entonces me levanté del sofá y le dije 'ya te vale, chaval. ¿Tú te crees que eso son formas de hablarle a mi hija?”, narraba. “Es la verdad de lo que ocurrió. Sofía no reaccionaba y eso me repatea”, agregaba.

Galdeano, de nuevo, pedía perdón a su hija en el magacín producido por Mandarina. “Me he metido en su vida, sí, no le he dejado decidir, pero se ve que no ha sido la forma correcta. Estoy arrepentida, lo he hecho muy mal. Me arrepiento, pero Sofía me tenía que haber dicho con cariño 'vamos a hablar de este tema e ir al psicólogo'. Pido ir a una mediación, por favor. No hay que perder la familia, que es lo más importante. Te pido perdón por meterme tanto en la relación con Kiko. Voy a saber respetar”, alegaba.