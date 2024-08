Maite Galdeano responderá alto y claro a Sofía Suescun en 'De Viernes': Telecinco estira el culebrón familiar

El enfrentamiento entre la familia de Navarra parece no tener fin. De hecho, el conflicto dio un nuevo giro este pasado 23 de agosto con la entrevista de Sofía Suescun en De viernes. En ella la influencer dejó claro cuál era la situación actual con su madre, Maite Galdeano, con la que tienen una orden de alejamiento y varias demandas.

Sin embargo, en toda esta disputa faltaba la principal protagonista en contar su versión ante las cámaras. Precisamente, tras el récord de audiencias de la entrevista con Sofía, De Viernes quiere seguir estirando el chicle del culebrón con la guerra entre la influencer y su madre, y ahora le toca el turno a Maite Galdeano, quien se sentará en el plató de De viernes según anunció ayer Ana Rosa Quintana.

"Atención que esto es una bomba", sorprendió a los espectadores la presentadora durante la emisión de TardeAR al hablar del conflicto familiar en su programa. "Este viernes, en De viernes, llega en exclusiva la entrevista de Maite Galdeano", dijo finalmente.

La familia Suescun-Galdeano-Jiménez.

Todas las miradas estarán puestas en la que se hace llamar 'la elegida de Dios', que no tendrá ningún reparo en contar su versión de los hechos. Tal y como anunciaba ayer el adelanto del programa, esta hablará sin tapujos sobre los acontecimientos recientes que han sacudido la relación, no solo con su hija Sofía, sino también con su yerno, Kiko Jiménez. "Contaré, cuando a mí me dé la gana, todo, delante de España", ha mencionado en más de una ocasión Galdeano en sus redes sociales.

Precisamente, este bombazo llegó justo minutos después de que Marta López compartiera en Vamos a ver que la propia Maite va diciendo que todo es un montaje. "Primero va a ir ella y luego voy a ir yo a televisión", habría compartido la madre de Suescun.

La colaboradora continuó dando datos de estas conversaciones de Maite: "Voy a decir que voy a un hospital porque tengo un ataque de ansiedad, pero no tengo un ataque ni nada. Todo esto está preparado y yo estoy bien. Me he tenido que ir de allí para que todo parezca que es verdad", aseguró Marta.

Sin embargo, el resto de colaboradores restaban total credibilidad a esto, negando que en ningún caso se tratase de un montaje, pero Marta López se mantenía en que confiaba al 100 % en su fuente. "Esto no me llega de una persona de Instagram, sino de alguien de confianza que vive en su urbanización y ha escuchado todo", añadió.

La entrevista de Sofía

La guerra entre Sofía, Maite y Kiko, es sin lugar a dudas el culebrón del verano. Desde que Sofía Suescun y Kiko Jiménez, 'echaran' de casa a Maite, las acusaciones no han cesado entre la familia Galdeano-Suescun-Jiménez.

Por supuesto, la otra afectada en esta guerra familiar es su hija Sofía Suescun, quien cansada de los reproches por parte de su madre, decidió conceder una entrevista a De viernes para mostrar su situación en este drama familiar. La intervención de la de Pamplona dejó unas duras declaraciones en las que tachaba a su madre de "estar endemoniada".

"Con mi madre pasa algo, una situación en la que me miro al espejo y me digo a mí misma que no puedo más", confesaba en la entrevista del pasado viernes."Esta historia se remonta en un pasado muy lejano. Desde que soy prácticamente una niña, donde mi madre quiere hacer de mí una prolongación suya. Me ha arruinado amistades, relaciones y, en muchos momentos, la existencia", arrancaba diciendo Suescun en el programa.

La creadora de contenido aseguró que lleva años soportando el comportamiento de su madre."Veo a una madre endemoniada. He tomado la decisión, por mi salud", continuó Sofía.

La exconcursante de Supervivientes, además de hablar de la conflictiva relación de su madre, también salió en defensa de su novio, Kiko Jiménez, manifestando que "Maite la toma con Kiko como con cualquier otra persona. "Desde el primer momento ella ve un peligro, como si pudiera robarle a su hija. De ahí ese odio", añadió.