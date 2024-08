Nacho Cano abandona en directo 'TardeAR' y estalla contra Ana Rosa Quintana: "No quiero seguir hablando"

Momento de lo más incómodo el que se ha vivido este pasado 30 de agosto en TardeAR. El magacín vespertino entrevistaba a Nacho Cano, quien está acusado por presunta explotación laboral a inmigrantes para su musical Malinche. El productor musical ha criticado varias veces a la policía, al considerar que se ha hecho un “desproporcionado operativo” contra él y que ha terminado perjudicando su imagen.

El exmiembro del mítico grupo Mecano entró en directo en el programa que presenta Ana Rosa Quintana. Desde el inicio de su intervención, Cano quiso dejar claro que las personas que trajo a España vinieron con el objetivo de que supiesen en qué consistía su musical y que el objetivo no era que se quedasen a vivir en el país, sino que se formasen y regresasen a México.

Quintana consideraba que el operativo se había llevado “al límite”, dado que señaló que sólo una becaria de los 20 traídos del país azteca fue la que denunció a Cano por supuesta explotación laboral. El productor musical volvió a denunciar que existen ‘intenciones ocultas’ detrás de toda esta investigación. De hecho, el compositor cargó duramente contra un canal de otra cadena, laSexta, señalando que el medio está “tergiversando” su caso y, hasta, “amañándolo”.

[Jorge Javier deja sin palabras a Ana Rosa por su sensual baile en directo en Telecinco: “¡Eres mi gogó!”]

Ante dichas palabras, Cano tuvo una rápida contrarréplica con Beatriz Uriarte. La abogada, además de ser colaboradora habitual del programa producido por Unicorn Content, ejerce como defensa de la becaria que ha denunciado al compositor. La legista exclamó contra el productor musical y expresó que éste estaba faltando a la verdad.

Cano respondió duramente contra Uriarte. “Señora abogada, no diga que falto a la verdad porque no sé quién la está pagando a usted, pero nosotros no estamos haciendo negocio con esto”, espetó el compositor a la letrada, tildando a su cliente como una “mentirosa”. “Les pido a los jueces que sean honestos porque, si no, los ciudadanos libres estamos perdidos”, añadía.

'TardeAR'.

Uriarte quiso responder a Cano, pero éste no lo permitió y optó por cortar tajantemente la conexión con el magacín y estallando contra Ana Rosa Quintana. “Yo pedí que estuviera mi abogado y no está aquí. No quiero seguir hablando. Esto no está equilibrado. Me has metido a una abogada de la parte contraria y mi abogado no está”, exclamó contra la presentadora. Según su punto de vista, el magacín no estaba siendo “justo” a la hora de tratar el tema.

“Aquí acaba mi intervención porque mi abogado no está y yo lo pedí", exclamó Cano mientras se quitaba el micrófono y abandonaba el plano, cortando así la conexión. Tan rápido fue todo, que la conductora no tuvo tiempo de explicarle que Uriarte estaba presente en calidad de colaboradora del formato. El compositor no quiso escuchar réplica alguna y cerró así su intervención.