Sofía Suescun y Kiko Jiménez interrumpen 'De viernes' para lanzarla una dura advertencia a Maite Galdeano

Aunque Kiko Jiménez había anunciado que respondería a todas las palabras de su suegra, Maite Galdeano, en una entrevista en Fiesta, el jienense decidió intervenir en medio de las declaraciones de la pamplonesa en su visita a De viernes. No fue el único, dado que la mismísima Sofía Suescun también intervino por las duras acusaciones de la exconductora de autobuses que vertía contra su yerno.

Si bien, Galdeano pidió disculpas tanto a Sofía como a Kiko y señalaba sentirse “avergonzada” por su actitud estas últimas semanas. Con lágrimas en los ojos en ciertos momentos de la entrevista, la navarra reconoció “malmeter en la relación de su hija con los hombres”. Eso sí, a pesar de ello, siguió lanzando duras acusaciones contra el jienense. Es más, habló del supuesto origen del conflicto.

Según su versión, fueron unas palabras denigrantes que utilizó Jiménez contra Suescun lo que provocó que todo estallase por los aires. “Esta parte Sofía se la ha saltado [en referencia a su entrevista la semana pasada en De viernes] para proteger a su novio. Estábamos viendo este programa y Kiko se levantó y en voz alta le dijo que había quedado como la p**a de España. Es la verdad de lo que ocurrió. Sofía no reaccionó y eso me repatea”, comentaba en el plató.

Galdeano reconoce haber discutido con su yerno, pero la relación entre ambos fue a peor después de que la navarra le enviase un mensaje al jienense en el que le decía todo lo que pensaba sobre él y que, presuntamente, éste utilizó para enfrentar a madre e hija. “Le dijo que o su madre o él, le dio un ultimátum, vamos”, expresaba en el programa. Dentro de ese discurso, quiso reconocer que no actuó bien comentando todo lo ocurrido en redes sociales.

“Pido perdón, sé que ha estado mal, si hace falta me pongo de rodillas, necesito que Sofía me perdone y volvamos a ser la familia preciosa que éramos”, expresaba ante unos atentos Santi Acosta y Bea Archidona. A pesar de haber entonado el mea culpa, su hija y su yerno alzaron la voz contra sus palabras. De ahí, que interviniesen rápidamente y paralizasen en directo la entrevista.

'De viernes'.

Lo hicieron a través de José Antonio León, uno de los colaboradores del magacín nocturno. “Kiko me ha enviado un mensaje y me ha dado permiso para leerlo. Dice que ese perdón ya no lo acepta, que tendrías que negar que haya dicho ese insulto, que no lo ha dicho, para que te perdonara”, comenzó narrando el tertuliano.

“Kiko me dice que te lo estás inventando todo, que lo vas a tener que demostrar, que solo te importa ir contra él y destruir su imagen pública, que no ha existido nunca ese insulto y te lo estás inventando. Además, como ya dijo Sofía en su entrevista, eres el efecto espejo: todo lo que tú le dices que hace él, realmente lo estás haciendo tú”, concluía.

Maite Galdeano y José Antonio León en 'De viernes'.

A pesar de que eran palabras del jienense, el colaborador matizaba que también eran de Sofía Suescun, dado que estaba viendo la entrevista de su madre y hacía suyas las palabras de su pareja. Galdeano se reafirmó en sus declaraciones, señalando que era su “palabra contra la de él” y que consideraba que su hija estaba “anulada y manipulada por su novio”. Algo que señala que la reconciliación está muy lejos de producirse.