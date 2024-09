Jorge Javier Vázquez habla alto y claro contra Maite Galdeano: "Es una madre profundamente acaparadora"

Sin duda, el conflicto entre Maite Galdeano y Sofía Suescun y Kiko Jiménez se ha convertido en el culebrón del verano. Por supuesto, no ha habido persona que no haya comentado lo que está siendo una crisis familiar en directo. Entre las personas que han reaccionado, no podía faltar la opinión de Jorge Javier Vázquez. El presentador no sólo es uno de los rostros más importantes de Mediaset, sino que ha coincidido varias veces con ambas en distintos formatos.

Ha sido en su blog en la revista Lecturas donde el presentador de Badalona ha reaccionado a la entrevista que concedió Galdeano a De viernes. Vázquez lo ha comentado a modo de anécdota de un fin de semana en el que disfrutó de las calles de Madrid, donde hizo unas compras, y que terminó con un percance con la luz de su vivienda que quedó en un susto.

Tras solucionar el problema con la luz, el comunicador compartía que decidió ver la entrevista para serenarse. Aunque mostró empatía con la exconductora de autobuses, no dudó en afear su actitud ante el conflicto con su hija y su yerno. “Ella es muy buena actriz, pero el papel de corderita degollada que asumió en el programa no le pega nada. Estaba desentonada. Hablaba a media voz, a lo Sole Giménez, y resultaba poco creíble porque ella es más de ‘che, che, las papelas del camión’”, escribía.

“Claro que me creo que está pasando un mal momento, pero también estoy convencido de que ella cree que tiene toda la razón del mundo. Nadie la baja de esa burra. Reconozco que tengo debilidad por Maite Galdeano. Ya lo he escrito aquí cientos de veces. Es una fuerza de la naturaleza que seguramente canaliza mal sus emociones”, proseguía, dándole parte de razón, pero también dándosela a Suescun y a Jiménez.

El periodista atribuye a la mala gestión de las emociones el conflicto y no duda en cargar contra Galdeano por su actitud con su hija. “Televisivamente es hipnótica. Emocionalmente, un ligero desastre. Su hija Sofía es víctima de la megalomanía de una madre profundamente acaparadora”, exclamaba, para después tener palabras sobre su hija y su pareja.

Maite Galdeano y Jorge Javier Vázquez en 'Supervivientes'.

Jorge Javier señala que, en esta guerra, busca que todos solucionen sus diferencias, dado que se lleva bien con todos. “Pero Sofía Suescun es inteligente. Muy inteligente. Y está sabiendo manejar la situación con delicadeza. Y Cristian, su hermano, es pura nobleza. Cada vez le tengo más cariño. También a Kiko Jiménez, porque no es fácil navegar en un barco que intenta capitanear a toda costa Maite Galdeano. Todos los protagonistas de este culebrón me caen bien. Últimamente parece que me he comido a Gandhi”, finalizaba.