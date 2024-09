Gonzalo Miró, muy crítico con Victoria Federica tras su visita a 'El Hormiguero': "Ah, ¿es compatible entonces?"

Victoria Federica de Marichalar fue la encargada de abrir la semana en El Hormiguero, en una noche en la que Pablo Motos y David Broncano se enfrentaban por primera vez. La primera entrevista a la nieta del rey emérito, con motivo de su participación en El Desafío, generó el interés suficiente en los espectadores como para imponerse a La Revuelta: un 23% frente a un 17,1%.

Este martes, 10 de septiembre, ha tocado comentar en Espejo Público la charla entre Motos y la joven. Mariló Montero ha opinado que la invitada "estuvo fresca, simpática y muy relajada". Asimismo, ha recordado que "la primera vez que habló en público" fue con ella, "porque le metió un micrófono" en la presentación de un cartel de la Feria de San Isidro.

Susanna Griso ha coincidido con su compañera, antes de que sonase la voz discordante en plató, la de Gonzalo Miró, que ha apuntado: "Y eso que lleva mal la fama". "Tendrá que manejarla como todo el mundo, como tú también pasarías tus momentos, Gonzalo", le ha reprochado Montero.

Y es que, a juicio del colaborador de Atresmedia, es contradictorio "llevar mal la fama y dedicarte a lo que te dedicas". En el caso de Victoria Federica, a las redes sociales y, como se verá próximamente, a la televisión, en esa misma casa. "Tú has nacido con la fama y, muy a tu pesar, la fama te acompaña desde el día que saliste de la clínica", ha remarcado la presentadora de Antena 3.

Miró no iba a dar su brazo a torcer: "Ella se dedica a algo que tiene que ver con la televisión". "Y tú también te dedicas a algo que tiene proyección pública y que seguramente ha tenido consecuencias que, a veces, no has deseado", insistía Griso, que ha añadido: "¿Tú cuántas veces has ido al Constitucional?".

Gonzalo Miró, colaborador de 'Espejo Público' Atresmedia Televisión

El tertuliano ha reconocido que alguna que otra vez: "Pero para preservar mi intimidad. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Cómo puedes llevar mal la fama y dedicarte a la tele, a ser 'influencer' o 'youtuber'?". En este punto del debate, Mariló ha justificado a la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, señalando que se irá soltando poco a poco, pues "a su familia se la mira con lupa".

"Ah, ¿es compatible entonces? Vale, vale. Esto es como si Susanna dice: 'Yo llevo mal la fama, pero aquí estoy presentando un programa de televisión'. Es extraño", ha comentado Gonzalo. Por alusiones, Susanna ha respondido, pero rebajando la tensión: "Yo llevo la fama genial, estoy encantada, la verdad".