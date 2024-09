Christian Gálvez regresa con '¡Boom!' tras su "barbecho": "Tengo mi nómina asegurada, pero quiero sentirme útil"

Christian Gálvez fue durante mucho tiempo uno de los presentadores estrella de Telecinco. Telonero del informativo de Pedro Piqueras con Pasapalabra, se quedó huérfano después de que la Justicia obligara al grupo la retirada inmediata del concurso que ahora triunfa en Antena 3.

La cadena siguió intentándolo con Gálvez con formatos similares como El Tirón o 25 palabras, pero acabó optando por dejarle en "barbecho". Sin embargo, pese a estar blindado con un contrato de exclusividad, el presentador siguió reclamando su sitio en pantalla. "Me decían que esperara a algo más gordo", confiesa en una entrevista realizada en el marco del FesTVal de Vitoria.

Ahora, tras un año de parón -en diciembre de 2023 fue padre-, Christian Gálvez regresa poniéndose al frente de la nueva etapa de ¡Boom! en Cuatro (19:00). Sin embargo, el concurso pinchó en su estreno con un 2,9% de cuota, unos datos muy parejos a Tiempo al tiempo, el programa que presentaba Mario Picazo y que fue cancelado por sus malos datos.

¡Boom! supone tu regreso a la televisión tras tu paternidad. ¿Se mezcla lo personal con lo profesional?

Claro. Vais a ver a un Cristian feliz en todos los aspectos de su vida. Feliz en el amor, feliz en el ámbito familiar, y ahora feliz en lo laboral gracias a ¡Boom! Yo he presentado programas en malos momentos personales. Me rompí la espalda y seguí haciendo programas. No tenemos que interpretar un papel, pero sí nos ponemos una careta porque la televisión tiene que ir bien.

La felicidad va por rachas...

Yo en Mediaset he sido feliz siempre, pero hay momentos que no lo eres porque la felicidad no es un estado sempiterno. Ahora estoy pleno.

El presentador Christian Gálvez.

¡Boom! aterriza en la parrilla de Cuatro después de marcar una era en las tardes de Antena 3. ¿Tienes presión de este relevo, sabiendo la crisis de audiencia que tiene Mediaset?

La presión la tengo siempre, y creo que la tenemos todos. El tema de las audiencias es en pan nuestro de cada día. En mi caso personal, yo intento demostrar que no estoy oxidado.

"La presión la tengo siempre y, en mi caso, intento demostrar que no estoy oxidado.

¿La cadena te ha puesto algún objetivo?

A mí eso no me llega, pero pienso que un concurso necesita tiempo para asentarse. Yo dejé Caiga quien caiga por Pasapalabra, que era un concurso para tres meses sólo en un descanso de Allá tú.

¿No te da tranquilidad tener un contrato de cadena?

Sí, claro. Yo llevo muchísimos años con un contrato de exclusividad con Mediaset. Tengo mi nómina asegurada, pero quiero ser útil. No quiero ser Beckham cuando estaba con Capello. No quiero estar en la grada, quiero jugar. El problema de que te paguen sin trabajar es que cuando vas a renovar tu contrato, ya no vales lo mismo. Ahí viene el drama. Ahora piensos a medio y largo plazo.

¿Tenías miedo a que los nuevos directivos de Mediaset dejaran de contar contigo?

No especialmente. Yo tenía una relación muy buena con Paolo [Vasile], con el que se podía hablar cara a cara. Aunque también es verdad que en 14 años sólo le llamé tres veces y solucionamos todo. La primera vez que vi a Alessandro [Salem] fue en unos desayunos de Mediaset. Se acercó y me dijo que le encantaban mis estudios de Leonardo da Vinci. Vi que era un hombre que se preocupa por la gente que defiende su línea editorial. Así que no, no tengo nada que temer porque no toco temas políticos o sociales que sean problemáticos para la cadena.

"El problema de que te paguen sin trabajar es que cuando vas a renovar tu contrato, ya no vales lo mismo"

Has estado varios meses fuera de pantalla. ¿Cómo gestionas estos vaivenes del medio?

Mi parón sucedió hace muchísimos años. Estamos hablando del 2003 y luego me rescataron, entre comillas, con Caiga quien caiga. Desde entonces no paré de trabajar en la tele. De hace un tiempo para acá, me he vuelto mucho más espiritual y sé llevar las cosas de otra manera. Por ejemplo, desde septiembre del año pasado, cuando terminó 25 palabras, hice las Campanadas, grabé Celebrity School, que de momento está en nevera. Eso es un año es muy poco.

Yo me quejaba... A ver, no sé si tenía ningún derecho para quejarme, pero cuando estás en este mundo sabes que tarde o temprano te va a tocar un tiempo de barbecho. Lo han tenido todos, los más grandes y, afortunadamente, yo no lo había tenido nunca. Nunca había pasado tanto tiempo. Incluso cuando terminó Pasapalabra, automáticamente se inventaron un formato que funcionó muy regular. Durante todo este tiempo yo pedía hacer cosas, que es una necesidad personal de sentirte útil. Además, yo soy hiperactivo.

El plató de '¡Boom!' en su nueva etapa en Mediaset España.

¿Y desde los despachos qué te decían?

'Espera, espera, que cuando tengamos algo, lo harás'. Pero es como cuando eres adolescente y te dice tu pareja que vamos a darnos un tiempo. Y piensas: '¿un tiempo es una semana o 15 años? ¿Es lo mismo para ti que para mí? La incertidumbre es un proceso muy complicado. Cuando la cadena dijo 'ya lo tenemos' fue porque estaban esperando algo más gordo para dármelo. Aún así, estoy agradecido, y me siento afortunado porque, durante este tiempo, he podido escribir, he criado a mi bebé y ahora lo compagino muy bien con mi mujer [Patricia Pardo] y estoy trabajando en un formato que me enamora.

¿Por qué ¡Boom! ha salido adelante con Mediacrest y no con tu productora, Fénix Media?

Porque Mediacrest tenía los derechos de ¡Boom! Aunque yo tenga participación en Fénix Media y me encargue de la investigación y el desarrollo de la productora, no quiero trabajar exclusivamente para Fénix Media. Yo soy presentador de Mediaset y estoy abierto a todas las productoras que tengan proyectos interesantes. Si tuviésemos que depender de mí para Fénix Media sería una responsabilidad que yo no querría. Está muy bien diversificar.

"En 'Socialité' hay un equipo maravilloso que sigue haciendo las cosas muy bien y dos presentadores que defienden el formato como Dios"

Precisamente, ahora Fénix Media produce Socialité. ¿Cómo fue el trasvase con La Fábrica de la Tele?

Ha sido un cambio de rumbo. Seguimos trabajando y respetando los mismos equipos. Es un encargo bonito, aunque yo el corazón no lo trabajo ni lo consumo. Hay un equipo maravilloso que sigue haciendo las cosas muy bien y dos presentadores que defienden el formato como Dios. Era difícil defender un formato que venía de ser un 'formato de autora' [hace referencia a María Patiño], por decirlo de alguna manera. Es verdad que, dentro de la línea del corazón, se está llevando una línea diferente. Ni mejor ni peor.

Se ha confirmado la vuelta de Caiga quien caiga en Telecinco. ¿Te ha llegado alguna noticia?

No, no me ha llegado nada. Es verdad que hablo con la productora [Warner Bros ITVP España] pero nunca he preguntado por el formato. Siempre he dicho que Caiga quien caiga era un programa muy necesario. Ahora no sé si sería necesario y peligroso al mismo tiempo.

¿Te gustaría estar en la nueva etapa del programa?

A mí me gustaría formar parte de Mediaset. Si me piden compaginar, pues tendré que valorarlo, pero me quedo con ¡Boom! porque amo el formato y porque amo mi vida personal también. Yo le quiero dedicar Espero que renueven el concurso por mucho tiempo.