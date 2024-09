Victoria Federica muestra su lado más gamberro en 'El Hormiguero': "Me encanta poner petardos en cigarros"

Victoria Federica Marichalar ha sido la invitada estrella que ha visitado este lunes El Hormiguero, coincidiendo justamente con el debut de David Broncano en La 1, competidor directo del programa. La sobrina de Felipe VI, que ha estado en el foco mediático desde pequeña por ser parte de la Familia Real Española, acudió al programa de Pablo Motos, precisamente el día de su 24 cumpleaños, para hablar sobre su próxima aparición en el concurso El Desafío; pero también para mostrar algunos aspectos de su vida más personales, y hasta el momento desconocidos.

La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar entró al plató bailando a ritmo del reguetonero tema '4K', mostrando así su lado más bromista y cercano. La entrevista comenzó con algunos vídeos de la participación de la joven en el talent show. En dicho adelanto se pudo ver a Victoria realizando una coreografía aérea, haciendo apnea e incluso envuelta en fuego, entre otras pruebas.

"Ha sido la mejor decisión que he tomado nunca", confesó. "Me he superado a mí misma en muchísimas cosas. Ha sido brutal, la mejor experiencia que he tenido hasta ahora. La prueba más dura fue la del agua, la apnea, mi primer programa, mi primera vez, mi primer todo. Pensaba que no iba a poder. Si lo hubiese hecho más tarde habría hecho mejor marca", añadió.

Vitoria Federica, en el programa 'El Hormiguero'.

Asimismo, la entrevista trascendió a aspectos de su vida más íntima y personal. Victoria Federica quiso sincerarse con Pablo Motos sobre cómo había sido su incursión en el mundo de la televisión. Vic, como así la conocen en su círculo más cercano, confesó que "dar un paseo por Madrid" sería lo primero que haría si no fuera un rostro conocido.

En este sentido, explicó que desde que nació llevaba dos guardaespaldas en todo momento. "Los llevé hasta los 18 años. Lo viví bien, pero de adolescente me agobiaba un poco, aunque los adoraba y a día de hoy sigo teniendo relación con ellos y nos seguimos viendo", señaló.

Además, Victoria Federica de Marichalar Borbón aseguró que hacer pública su vida le ha aportado una "madurez y una estabilidad a nivel profesional" que le "hacía falta". Al abrir al público su cuenta de Instagram en 2021, Victoria Federica tomó la decisión de dar un giro a su imagen.

Por otra parte, Vic también desveló cuál era su deseo a nivel profesional. "Me encantaría formar parte de una tripulación y competir. Toda mi familia ha navegado. Desde pequeños, todos los primos navegábamos en Palma durante los veranos y yo he intentado seguir con ello. De hecho, ahora vengo de la Copa de América donde he estado de espectadora y también de tripulación en un barco", señaló.

También tuvo palabras de afecto hacia su madre. "Es una relación de madre e hija normal. Somos muy amigas. Tenemos momentos muy buenos. El mejor momento era cuando montábamos juntas a caballo. El campo para mí es paz, y al lado de tu madre es un lujo", dijo.

En cuanto a sus gustos y manías más personales Vic confesó que este año se había aficionado a la fideuá con mucho socarrat y alioli. Asimismo, añadió que una de sus manías más raras era quitarse las costras, lo que le ha dejado cicatrices en las piernas. Finalmente, mencionó que disfrutaba mucho de la música, especialmente del reguetón, y que haría cola por ver a Adele en concierto.

Lado más bromista

No obstante, el aspecto que más llamó la atención de los espectadores fue su lado más gamberro. "No me llevaba bien con la directora de la casa donde vivíamos las internas en Inglaterra y le hacía alguna broma que otra. Ella siempre encerraba a su perro en la oficina, así que, cuando no me veía, le abría la puerta para que fuera libre".

Asimismo, la joven también relató otra de sus gamberradas más sorprendentes. "Me da vergüenza... Me encanta meter un petardo en el cigarro a mis amigos. Te lo enseño, pero yo no fumo, eh", explicó la nieta de los reyes eméritos de España, Juan Carlos I y Sofía de Grecia.

"Todos los años en Navidades me voy a la Plaza Mayor y hay unos puestos que son de broma. Allí compro el cargamento anual", dijo mientras mostraba la prueba del delito. "Hombre, hay que grabar la reacción", añadió la estrella mediática de la familia del rey entre risas.