Ana María Aldón relata que aceptó concursar en ‘Supervivientes’ “después de vivir una humillación”

La vida personal de Ana María Aldón volvió a ser el centro de una buena parte de la emisión del programa Fiesta de este sábado. Así, la diseñadora andaluza se subió en las escaleras del plató, y al más puro estilo de El puente de las emociones de Supervivientes, fue bajando peldaños con diferentes palabras para relatar episodios que ha vivido. Todo ello después de que gente a su alrededor no la viese disfrutar como debería de las cosas buenas que le están pasando, como que su novio Eladio le pidiese matrimonio en directo.

Ana María volvió así a hablar de su dura infancia y adolescencia, después de ver la regresión que experimentó en el programa de la mano de Jorge Astyaro. “Hurgar en heridas en este caso a mí me benefició. Hueles aquellos episodios, no solamente los recuerdas, sino es que lo vuelves a vivir y lo hueles. Porque yo olía el campo, el olor de vacas, el olor de la herida, la sangre, todo. Incluso hasta el dolor físico”, relataba, en referencia a la violencia que ejercía su padre.

“Yo me he ido poniendo en el papel de mi padre, que en este caso era el verdugo. Y sin disculparlo, he entendido entiendo que él tuvo una infancia mucho más dura que la mía. Se quedó huérfano con seis meses de edad, y su madre le dejó con familiares, se tuvo que criar unas condiciones infrahumanas”, continuaba diciendo. A su madre, sin embargo, la define como “un ángel, es una persona que no ha hablado por no ofender, nunca levantó la voz a nadie”.

Con su hija Gema Aldón, tras varias desavenencias, mantiene ahora una buena relación y hablan prácticamente a diario. “Lo que pasa que cuando hay algo con lo que no estoy de acuerdo y por lo que no voy a pasar, pues tengo que poner límites. Porque el hecho de ser madre no significa que tengamos que aguantarlo todo”, reflexionó Ana María Aldón. “Lo he dado todo por ella, y no solamente por ella, sino por su hija también, por mi nieta y lo seguiré haciendo. Como madre es mi deber, mi obligación, y mi gusto también, estar ahí siempre que lo necesite”.

Emma García, la presentadora de Así es la vida, le recordó con un vídeo su paso por Supervivientes, programa con el que se convirtió plenamente popular, si bien la conocimos por su relación con el torero José Ortega Cano. En ese sentido, explicó que antes de ir al concurso pasó algo que le hizo pensar que necesitaba un cambio de vida. “Si yo tomo la decisión de ir a Supervivientes no es por placer. Es muy duro aquello”, contaba la diseñadora andaluza, que en aquel entonces era pareja de Ortega Cano.

Emma García no sabía a qué se estaba refiriendo su colaborador. “Sé que no lo sabes, ni tú ni nadie, solo lo sé yo”, respondía con hermetismo. Solo quiso aclarar que se marchó a Honduras “porque todavía me quedaba amor propio” y que tomó la decisión “después de una humillación”.

“Y como no me conocía a nadie, yo decidí que era el momento de cambiar, porque había cosas que tenían que cambiar sí o sí”, después del episodio que no quiere narrar. En el reality se cortó el pelo en una prueba de recompensa, y nunca más volvió a tenerlo largo. “Dije: tiene que cambiar mi vida, mi aspecto y todo”, remató.

