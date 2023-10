Ana María Aldón explota ante las insinuaciones sobre las condiciones en las que vive su madre: "Es mentira"

Este sábado 21 de octubre, Fiesta ha comenzado fuerte. Emma García abría el magacín con Ana María Aldón, quien aparecía visiblemente molesta en el plató. La colaboradora ha querido aclarar en el formato de Unicorn Content ciertas informaciones falsas que han surgido en redes sociales sobre las condiciones en las que estaría viviendo su madre, quien vive en una zona humilde de una barriada de Cádiz.

Recientemente, Aldón ha visitado a su madre para celebrar su cumpleaños. Al compartir esos momentos por Instagram, la ex de Ortega Cano ha recibido feroces críticas de ciertos usuarios de la red de Meta. En Fiesta, el equipo hizo un vídeo donde se recopilaban las críticas vertidas, donde calificaban a Aldón de “sinvergüenza” o de “diva”. “Vergüenza ajena las Aldón, que tienen a la abuela en una chabola que no paga contribución porque es una casa sobre ruedas”, exclamaba otro usuario.

Visiblemente dolida, Aldón compartía a Emma García el sentirse ofendida ante esos ataques no sólo injustificados, sino difamatorios. “Eso sí que es una vergüenza, que haya gente que se tome la libertad de escribir y difamar de esa manera porque no saben dónde vive mi madre”, compartía a la presentadora guipuzcoana. “Mi madre es la reina de toda la familia. Es muy feo que se tomen la libertad de decir dónde vive mi madre, porque ella vive en las mejores condiciones”, añadía.

Ya en la mesa de tertulia, tras mostrar más imágenes de una casa prefabricada en la que estarían viviendo la madre y también la hermana de Aldón, la colaboradora volvió desmentir las informaciones. “Mi madre no vive en una casa prefabricada, esa casa que se ve no es la de ella”, compartía. “Mi madre vive donde ella quiere vivir y estamos muy contentos de que tenga esa casa”, agregaba, aclarando que no es un edificio de “40 metros cuadrados, sino de 90”.

“Tiene dos habitaciones, cocina, cuarto de baño, agua corriente, calefacción, aire acondicionado. Todo, mi madre vive una casa muy cómoda para ella, de sólo una planta baja. Pero, quiero aclarar, no esa que se ve [en las imágenes]. Dejad de inventar. Hacéis mucho daño. Tengo cinco hermanos que también se desviven por mi madre y que cada noche, uno de ellos la acompaña. Mi madre no está sola, está muy cuidada y tiene todo el calor de su familia y no le falta nada para ser feliz”, explicaba.

Dado que estas falsas informaciones no sólo provienen de las redes sociales, Aldón quiso dar una explicación a esas insidias. “Hay gente envidiosa que puede tener hasta más dinero que tú, pero les molesta tu forma de ser”, compartía. La televisiva, además, quiso señalar cuál es la vivienda de su madre, explicando también el motivo de la confusión.

“La casa de mi madre es la amarilla del fondo, no la prefabricada que se ve delante. Pero, de todas maneras, el bien material más preciado de cualquiera es su casa y, sea cual sea, es su casa, su hogar, y tiene que ser respetado. Cada uno tiene lo que puede permitirse y, en este caso, mi madre vive como una reina porque es una persona dependiente. Tiene a seis hijos que velan por ella”, aclaraba, provocando el aplauso del público. Y es que, justamente, la casa prefabricada que se ve en las imágenes es justo la que está delante de la de la madre de Aldón.

La casa prefabricada era de su hija

Ahora bien, la casa prefabricada sí que pertenece a Aldón, pero Raúl García, quien es paparazzi, estaba presente en el plató y quiso ayudar a la exconcursante de Supervivientes a aclarar por qué había una casa así delante de la de su madre. “Anteriormente, ya no vive, pero allí vivía su hija [Gema]”, reveló. “Esa casa la compré aquí en Madrid, porque mi hija se quedó embarazada y quería que estuviera cerca de mí. Porque ella iba a dar a luz con 22 años y no quería que estuviese sola. Yo estaba acabando la carrera, no podía irme a Cádiz a acompañarla. Entonces, la compré, la puse aquí, en un terreno de mi exmarido. Tras nacer mi nieta y tuvo dos meses, yo mandé la casa a Cádiz”, explicaba.

“Era una casa circunstancial, porque mi hija ya me pidió que fuese prefabricada. Estaba súper feliz en esa casa. Gracias a esa casa, pude estar en el parto de mi nieta y ver su hermosa cara. Mi nieta pudo tener a su abuela cerca gracias a esa casa”, zanjó, provocando otro aplauso del público.

