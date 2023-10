Ana María Aldón se plantea dejar la televisión y habla de sus ‘haters’: “La mayoría son mujeres”

Fue en el año 2020 cuando Ana María Aldón llegó a la televisión para quedarse. Se convirtió en concursante de Supervivientes, y desde entonces, se hizo un hueco en diferentes programas de Telecinco, desde el desaparecido Viva la vida al Mediafest Night Fever. Sin embargo, su periplo por la pequeña pantalla puede que pronto llegue a su fin, con el objetivo de limar asperezas con su hija Gema Aldón, de la que está distanciada. Así lo ha reconocido la andaluza este sábado en el magacín Fiesta.

Emma García, la presentadora, le preguntó de forma concisa si es verdad que se está planteando dejar la televisión, y Aldón respondió que sí. “No es una idea que te venga de un día para otro, pero sí llevo unos meses que yo estoy muy feliz. Tengo una persona a mi lado que me anima, me apoya en todo y también ve cualidades en mí que habían quedado tapadas”, narraba, en referencia a Eladio, con el que lleva casi un año. Sin embargo, añadía que “cuando entran en juego personas de mi familia es cuando yo no quiero tirar, quiero que todo vuelva a su cauce”.

Emma quería saber, de forma específica, si su pensamiento de dejar la pequeña pantalla va por algunas de las últimas declaraciones de Gema Aldón y la no relación que mantienen o si simplemente quiere dar un giro a su vida. “Hay varios motivos, no es solamente mi hija, que también. Creo que se ha distorsionado un poquito y soy tu madre: voy a estar aquí siempre para lo que necesites, cuando no haya nadie a tu lado, como siempre lo he hecho. Y creo que se tiene que solucionar todo, pero no ella hablando por un lado ni yo respondiendo desde otro, no creo que ese sea el camino correcto en un vínculo como es una madre y una hija”, continuaba diciendo Ana María.

Al ser preguntada por qué opinaba su pareja sobre su posible marcha de la televisión, asegura que le dice que haga lo que quiera, que ella está muy capacitada. “De hecho, estoy ahora en un proyecto donde yo estoy haciendo mi propia web. Estoy haciendo todo como si fuese un informático, a base de esfuerzos, sacrificio, como lo he hecho todo en mi vida”, relataba la colaboradora. La web estaría centrada en su faceta como diseñadora y “es una ilusión que tengo pues no, y que quiero compartir con la gente que a mí me sigue. Que hay muchísima gente que me adora, y que me manda mensajes extraordinarios”. Sin embargo, en la otra cara de la moneda está “otra gente que se dedican a humillar a insultar solo porque soy un personaje público. Y ser un personaje público no implica o no da derecho a nadie a humillar a insultar”. “En mi caso tengo un problema y es que me cuesta cada día luchar por la vida”, recordó a sus haters, que “en su mayoría son mujeres”.

