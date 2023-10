Natalia Ferviú desvela las razones de su salida de ‘Cámbiame’: “Sufría, llegaba a casa triste”

La estilista Natalia Ferviú se hizo un hueco importante en televisión gracias al programa Cámbiame de Telecinco, el cual arrancó en 2015. Aunque el formato aguantó en la parrilla hasta abril de 2018, Natalia abandonó el barco unos meses antes y de forma un tanto abrupta. Algo que ha recordado en una entrevista para el programa Socialité.

“Durante un tiempo necesité recomponerme y y no lo sentí que que fuese mi prioridad estar en la vida pública, tan expuesta. Lo necesitaba, necesitaba reencontrarme”, explica la canaria, que ahora va a volver al mundo audiovisual con un videopódcast. “Ahora que han pasado cinco años, madre mía, pues bueno, pues yo creo que ya toca pero toca, porque me apetece, de hecho”, detalla sobre este proyecto, en el que tendrá un lugar muy importante sus experiencias como madre.

“Yo me fui porque, bueno, aquello mutó. Yo llegué ahí con una ilusión y con un objetivo una función de empatizar con la gente, de ayudar, de aportar mi granito de arena. De utilizar la moda casi como excusa para para ayudar a otras personas y eso era precioso”, comienza diciendo sobre aquella etapa.

“Estaba muy expuesta y necesitaba currarme un perfil bajo. Es que soy muy sensible, entonces no me encontraba y colapsé, porque obviamente bueno se generaron ciertas dinámicas con las que yo no estaba conforme, estaba sufriendo. Llegaba a casa triste”, continúa. Mientras, Socialité intercalaba algunos de sus momentos más vulnerables en el formato, como una pelea que tuvo con Pelayo Díaz, y que provocó que mandase todo, literalmente, a la mierda. “No estaba cómoda y yo creo que lo más honesto es dejar de estar donde no quieres estar”, asegura. “Cinco años después me quedo con todo lo bueno, que es muchísimo, termina diciendo sobre Cámbiame.

Fue en febrero de 2018 cuando Natalia abandonó Cámbie tras un gran bronca con Paloma González, una de las nuevas estilistas del programa. Y es que en aquel entonces, el programa producido por La Fábrica de la Tele estaba tomando un nuevo rumbo, en el que se provocaba el conflicto entre los miembros del equipo, al más puro estilo Sálvame. Unos días después de la emisión de su última entrega, contó en Instagram que “no hay mayor felicidad que la que produce dormir con la conciencia tranquila”. Sobre su salida, compartió cómo “cuando trabajas en los medios siempre hay alguien que se encarga de hacerte creer que si no estás dejas de existir porque dejas de importar”, pero que “hace poco tomé las riendas de mi vida, me vine arriba y decidí vivir sin miedo, bueno, sin ese miedo, por suerte o por desgracia sigo teniendo muchos otros”.

