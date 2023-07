Ana María Aldón estalla en 'Fiesta' tras ser acusada de "romper un matrimonio": "¿De qué me conoces a mí?"

Ana María Aldón está viviendo un momento dulce gracias a la relación que tiene con su nueva pareja, Eladio. La diseñadora lleva ya un tiempo recompuesta de su mediático divorcio con José Ortega Cano. A pesar de que, recientemente, vivió una polémica al tener que desmentir una crisis sentimental, la exconcursante de Supervivientes ha estado de nuevo en el ojo del huracán por unas incendiarias declaraciones del entorno de otra antigua relación, Juan Montiel.

Se dice que el pasado siempre vuelve y es lo que ha sucedido a Aldón, dado que Antonio de la Puerta, amigo muy cercano al también torero, ha asegurado al magacín producido por Unicorn Content que Montiel lo dejó todo por la diseñadora, a quien tildó de ser "una interesada del amor" y que, posteriormente, ella le "destrozó la vida". También ha señalado que el diestro acabó muy afectado porque la gaditana le dejase por el viudo de Rocío Jurado.

Antes de que la diseñadora diera su réplica en directo, el formato presentado por Frank Blanco y María Verdoy mostró unas declaraciones que Montiel realizó en 2012 en Sábado Deluxe, en las que cargaba duramente contra su expareja. "Cuando la conocía a ella, me dijo que su relación con su marido no iba bien y pensaba divorciado. Yo me enamoré, perdí la cabeza. Esa mujer me absorbió", decía en el magacín nocturno.

En esas declaraciones, el diestro acusaba a la diseñadora de dejarle tras cuatro años de relación sin darle explicación alguna y teorizaba en que, en ese momento, la televisiva ya estaba con Ortega Cano. "Todos tenemos un pasado, pero unos con muchas mentiras, como he escuchado ahí. La primera, que yo no estuve cuatro años con él. Luego, hay muchos matices que cambian y distorsionan la historia. También hay verdades, que soy humana y no vengo de santa", se defendía Aldón en el plató.

"Ella es una interesada del amor. Las relaciones que ha tenido han sido buscando su popularidad. Rompió el matrimonio de Juan Montiel, del gran maestro de los banderilleros. Y a Juan le dolió mucho que lo dejaran para irse con el maestro. Vio al maestro que era el que le daba su vida, el que la podía poner donde estaba y ahí está, gracias al maestro", ha declarado De la Puerta.

'Fiesta de verano'.

"Ella quería aspirar a más, y a través del maestro, ella se ha hecho ya la grande, la diva, acaparando todas las portadas de revistas, de televisiones, aprovechaba al maestro para hacerse una gran diseñadora, una gran colaboradora de televisión. Me da mucho coraje que se llegue por beber de la fuente de otro. Si no llega a ser por esta relación con el maestro, ¿Quién es? A lo mejor llega esta pareja nueva, este chico de Madrid anónimo… A lo mejor está enamorada de él, pero... Las dos relaciones que yo te he dicho han sido por interés", proseguía.

Comentarios que tanto los presentadores como el resto de tertulianos vieron como "rancios" y claramente "machistas". Antes de que entrasen a calificarlos más a fondo, la propia Aldón habló directamente a cámara, estallando con suma dureza a ataques injustificados. "¿Tú quién eres? ¿De qué me conoces a mí? ¿En qué momento tú y yo hemos intercambiado alguna palabra? Yo no he roto el matrimonio de nadie, si hay alguien que lo ha roto ha sido él hace 11 años ¿Qué quieres? Que te da coraje, pues jódete, es lo que hay", expresaba frontalmente, provocando el aplauso del público.

"Sólo me falta que ahora con la fortaleza que tengo encima vengas tú que eres un total desconocido para mí y yo para ti, hablar. Sólo te digo que me das pena, me das mucha pena, me has dado siempre pena, pero ahora todavía más. Se ve que con los años estás mucho más perjudicado de lo tuyo", zanjaba.

