Ana María Aldón se da una oportunidad en el amor: "Tontea con un alto directivo de Mediaset"

Las flechas de Cupido han vuelto a llamar a la puerta de Ana María Aldón. Además, revelar las claves del acuerdo de divorcio de la diseñadora y con José Ortega Cano, Sábado Deluxe desveló una exclusiva más. La participante de Mediafest Night Fever estaría de nuevo ilusionada con el amor y estaría viéndose con un alto directivo de Mediaset. Una noticia que causó un gran revuelo en el plató.

Con Gema Aldón, hija de la exconcursante de Supervivientes 2020, presente en el plató, donde habló no solo de su madre, sino también para hablar más a fondo sobre su ruptura sentimental y del infierno que vivió con su expareja; fue Pilar Vidal, colaboradora del Deluxe, quien, después de que saliese el tema de las nuevas oportunidades en el amor, soltase la bomba, Ana María no solo ha cerrado completamente su etapa con Ortega Cano, sino que está más que preparada para una nueva relación.

Vidal reveló que la colaboradora de Fiesta, “tontea con un alto directivo” de Mediaset. “¿Te consta que tu madre esté ilusionada con alguien?”, la preguntaba Pilar a Gema, quien respondió con una negativa. “A mí, sí me consta”, señalaba Vidal, quien no dudó en dar un detalle más. “A mí me dicen que tontea con alguien, además, que es un alto directivo de esta casa”, confesó, causando un gran revuelo entre el resto de colaboradores. “Está muy bueno, además”, añadió.

“Si es así, estoy encantada”, comentó rápidamente la hija de la diseñadora. “Ana María, yo siempre te he defendido. ¡Ay, que va a ser la jefa consorte de Mediaset! Mi amiga del alma, me he matado aquí por ti”, exclamó, entre risas, María Patiño. “Yo solo digo que ronea”, quiso aclarar Vidal. “Es muy atractivo y ya está. No voy a decir nada más”, agregó la colaboradora, comentando que, a pesar de que Aldón esté muy ilusionada, “lo tiene muy difícil”.

La hija de la diseñadora, además, quiso apoyar a su madre, declarando que, sea quien sea con quien salga su progenitora, ella estará “encantada”. “No tenía ni idea. Solo voy a decir que mi madre es una mujer muy atractiva y es una señora. Lo mismo sea un alto directivo como si fuese un campesino, yo estoy totalmente súper contenta”, defendió. “Sí, es una mujer impresionante. [En Medifest Night Fever] se le ve una cara increíble”, añadió Lydia Lozano, quien también se mostró sorprendida con la revelación.

Justo después de la exclusiva, el programa pasó a hablar de la otra gran información de la noche, el acuerdo de divorcio entre la diseñadora y el extorero. Ambos, han llegado a una resolución alejada de polémicas, buscando un consenso con el objetivo de darle bienestar al hijo que tienen en común.

Para ello, acudió al plató Montse Suárez, abogada de Aldón, quien reveló que la custodia del vástago será compartida y que el lugar de residencia de los progenitores esté cerca del colegio del pequeño, lo que condicionó la mudanza de Aldón. “Su nueva casa está a 20 kilométros, con lo que ha cumplido”, se comentó.

