¿Qué pasará la semana que viene en 'La Promesa'? Adelantos de los capítulos del 24 al 28 de julio

Una semana más, La Promesa vivirá varias intrigas y enredos. Cruz (Eva Martín) revelará cómo pudo regresar al palacio. Su triunfante vuelta era una fachada, ya que está a merced de Lorenzo (Guillermo Serrano), quien exige parte de los terrenos de los marqueses de Luján. Por otro lado, Martina (Amparo Piñero) estará entre la espada y la pared tras revelarse un secreto que había ocultado a sus padres y que afectará a su relación con Curro (Xavi Lock). Pero no será lo único que suceda esta semana en la telenovela de época de Bambú y Studio Canal.

Esta semana, del 24 al 28 de julio. La marquesa de Luján, a pesar de perder cuota de poder, tiene el suficiente para humillar a Jana (Ana Garcés), a quien buscará llevar de nuevo a la residencia de los señores de los Infantes, padres de Jimena (Paula Losada). Por otro lado, Catalina (Carmen Asecas) estará también bajo el yugo de Lorenzo en lo relacionado a la gestión de la finca, tal y como le aconseja su padre (Manuel Regueiro).

Ahora toca hacer un repaso a las sinopsis de los episodios previstos que se verán esta semana:

'La Promesa'.

Episodio 14 2ª parte (lunes 24 de julio): Cruz revela que pudo volver gracias a un terrible trato con Lorenzo

"Cruz le revela a Alonso el motivo de por qué pudo regresar a La Promesa. Ahora no les queda otra que claudicar ante Lorenzo y darle aquello que les exige (parte de los terrenos de La Promesa). Lo que no saben los Marqueses es que la visita de unos familiares cercanos trastocará los planes de todos los Luján, especialmente de Martina, que verá cómo su situación en La Promesa pende de un hilo. Simona y Candela salen en busca de Carlos, el cual no aparece desde hace días. Para ello le piden a Lope que las cubra sin saber que al cocinero se le va a venir el mundo encima. Jana se ve obligada a seguir tratando a Jimena, con la presión constante de una Cruz que no le quita ojo de encima. La doncella se sorprende cuando Jimena salga a marcar territorio ante su suegra de una manera que nadie espera. Jana no esperaba que Pía reaccionase tan mal cuando le ofrece ayuda para aliviar su malestar. El ama de llaves sigue guardando un secreto que pondrá en jaque, no solo al servicio, si no a la propia vida de su bebé".

Episodio 148 (lunes 24 de julio): Jana encuentra una nota inquietante en la casa de su infancia

"Martina confiesa que mintió y que Leonor fue a París ocupando su lugar y ocultándoselo a sus padres. Alonso sólo quiere que su hermano se vaya lo antes posible, pero Cruz quiere que le invite unos días para convencerle de que Martina se quede con ellos. Catalina no se fía de Lorenzo, pero su padre le dice que ceder a sus pretensiones es un mal necesario. Cruz prohíbe a Jana que vuelva a atender a Jimena y decide que la vea un médico. Su hijo se enfrenta a Cruz y le reprocha a Jana que no le apoye en esto. La cena es un desastre por culpa de la ausencia de las cocineras. Simona está muy preocupada por las consecuencias y Catalina promete interceder por ella. Teresa le dice a María Fernández que debe tomar una decisión con respecto a Salvador. Y Pía también debe tomar una decisión ahora que conoce el secreto de Gregorio. Jana encuentra una nota inquietante en la casita de su infancia".

Episodio 149 (martes 25 de julio): Salvador intenta recuperar desesperadamente el amor de María Fernández

"María Fernández advierte a Jana de que no le permitirá volver a la casita abandonada. Donde sí volverá la propia María Fernández es al lugar donde se enamoró de Salvador, invitada por él en un intento desesperado del joven por recuperar su amor. La otra enamorada, Martina, intentará refugiarse de la presencia de sus padres en Catalina. Éstos tomarán una decisión que pondrán aún más las espadas en alto, por lo que Martina tomará una drástica decisión de cara a Curro. Jana vive su propia disyuntiva cuando Pía le revela haber encontrado el veneno que usaron contra ella. La doncella acudirá a Rómulo, quien coincidirá con ella en su preocupación por Pía. Jana tendrá que decidir si guardar silencio, como le exige Pía, o denunciarlo a la Guardia Civil. Simona y Candela quieren seguir investigando el paradero del maestro, a pesar de la prohibición expresa de salir del palacio. Y Jimena no sabe muy bien cómo reaccionar ante la noticia de que un médico llegará a La Promesa para hacer seguimiento de su preñez".

Episodio 150 (miércoles 26 de julio): Cruz envía de nuevo a Jana a la casa de los duques de los Infantes

"Jimena se planta ante Cruz, acepta que un médico atienda su embarazo, pero será ella la que decida quién. Curro, triste, le cuenta a Jana que Martina ha cortado con él. Margarita y Fernando hacen una encerrona a su hija para que confiese el motivo por el que huyó de Madrid. María Fernández le da las bayas que ha recogido con Salvador a Lope, para sus mermeladas. Pero Salvador, celoso, las termina tirando a la basura. Todos se sorprenden con la reacción del joven lacayo, que termina confesando que Lope está enamorado de María. Petra malmete contra Jana y Cruz la vuelve a mandar a casa de los duques de los Infantes. Jana, por su experiencia pasada, se teme lo peor… pero no tiene más remedio que ir. Aunque eso implica no poder acudir a la cita con el desconocido que le deja mensajes en su casa de infancia, y le pide a María que acuda en su lugar. Gregorio confiesa que fue él quien intentó envenenar a Pía para que perdiera el bebé y, completamente enajenado, la fuerza a beber más veneno".

Episodio 151 (jueves 27 de julio): La Guardia Civil detiene a Gregorio, autor del envenenamiento a Pía

"Martina confiesa ante toda la familia la auténtica razón que la llevó a La Promesa: huir de un escándalo que ella misma provocó en una fiesta en Madrid. Tras la mentira, Alonso pide una explicación a Martina y pierde la confianza en su sobrina. Curro intenta hablar con Martina pero esta se reafirma poniendo distancia con el joven. Rómulo, con la ayuda de la Guardia Civil, interviene a tiempo para rescatar a Pía de las manos de Gregorio, que abandona la Promesa detenido. María Fernández confiesa a Salvador algo que reafirmará todavía más sus sospechas respecto a su amistad con Lope y que provocará una inesperada reacción del joven. Todo el servicio se pregunta por qué la marquesa ha enviado a Jana a casa de la Duquesa de los Infantes. Curro y Catalina tampoco lo entienden y así se lo hacen saber a Cruz. Tras el engaño con el contrato, Lorenzo intenta acercar posturas con Catalina, pero la joven ha perdido la confianza en él y le recuerda que jamás serán amigos".

Episodio 152 (viernes 28 de julio): Manuel busca que Jana vuelva a La Promesa

"Manuel se entera de que han mandado a Jana a casa de los Duques y promete interceder ante su madre para traer a la doncella de regreso a La Promesa. Cruz tiene un nuevo motivo para discutir con Jimena. La marquesa ha hecho el encargo de la cuna de su nieto al ebanista más reconocido de Andalucía… Pero Jimena se niega. Los marqueses apoyan a Martina después de haber contado ella la razón por la que se escondía en La Promesa. Pero ellos desconocen que los padres de Martina todavía no han dicho la última palabra sobre el asunto. Lope evita hablar con María Fernández sobre sus verdaderos sentimientos ahora que Salvador está al corriente de su beso. Mientras, las cocineras siguen preocupadas por Carlos y piensan en volver a escaparse para averiguar dónde puede estar, aunque les cueste su puesto de trabajo. El Marqués se molesta con Pía y Rómulo porque la guardia civil se llevara detenido a Gregorio sin él saber nada y amenaza con despedirles".

Sigue los temas que te interesan