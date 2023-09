Ana María Aldón defiende su compromiso en 'Fiesta' y carga contra su hija y Gloria Camila: "Yo decido en mi vida"

Ana María Aldón está siendo la protagonista plena estas semanas en Fiesta. Después de que Eladio, su actual pareja, le pidiera matrimonio en directo y aceptase la propuesta, todo ha sido un torbellino para la diseñadora. Por supuesto, uno de los temas de esta semana ha sido cómo está viviendo este momento. A pesar de las alegrías, hay un par de baches que ha tenido que abordar también: la negativa de su hija a la boda y la pulla que le lanzó Gloria Camila al conocer la noticia.

A pesar de la felicidad del compromiso y que está dándose una oportunidad en el amor, la exconcursante de Supervivientes no está recibiendo el apoyo que esperaba. Es más, es algo que le compartió Emma García en el plató. “Has estado en el foco de la noticia, pero pocos te han felicitado”, le decía la presentadora guipuzcoana. Todo comenzó cuando Gema Aldón habló previamente con Socialité, compartiendo públicamente su desacuerdo.

No me hace mucha gracia, la verdad. Creo que debería esperar, se está equivocando”, confesaba al programa presentado por María Patiño. “Me he enterado hoy de esto. Cuando salí de aquí, lo primero que hice al montarme en el coche, fue llamar a mi hija para decírselo”, comentaba. Cuando Emma García le preguntó qué le dijo, la diseñadora confesó que su hija se quedó “sorprendida”. Cuando Makoke le preguntó si Gema le había dado la enhorabuena, Aldón respondió que su hija “lo veía muy precipitado”.

“Voy a procurar echar pelillos a la mar porque es mi hija, la he parido yo y ya se ganará ella la confianza de Eladio”, expresaba Aldón, provocando el aplauso del público. Iván Reboso le preguntó a la gaditana si su hija y su prometido se conocían. Ella respondió afirmativamente, aunque matizando rápidamente su respuesta. “Sí, se conocen, se han visto en tres ocasiones. Pero han sido en una comida, no se conocen en profundidad”, expresaba.

Ana María Aldón en 'Fiesta'.

Posteriormente, defendió su postura de comprometerse, a pesar de llevar sólo cinco meses con Eladio. “Ella tampoco puede predicar con el ejemplo, y ella sabe por qué lo digo. Yo no tengo 15 años, tengo 45 y llevo un bagaje de vida duro. Me despierto temprano para llevar a mi hijo al colegio, soy independiente económicamente, tengo mi coche, mi carné de conducir, casa en Madrid y en Cádiz y tengo los pies en el suelo”, justificaba, aunque considerando que lo que ha comentado Gema no es nada malo y que ha sido “su forma de expresarse”.

Distinto tono tuvo con lo compartido por Gloria Camila. En un evento de moda, la prensa le preguntó a la hija de Ortega Cano sobre el compromiso de su exmadrastra. “Pues que sean muy felices y que coman perdices. Felicidad para todo el mundo siempre, que sea muy feliz y que no joda a los demás”, dijo con claro tono sarcástico. A diferencia de su hija, Aldón se tomó muy mal la forma de responder de la que fue su hijastra.

Aurelio Manzano y Ana María Aldón en 'Fiesta'.

“Yo con el padre de mi hijo me llevo estupendamente y no hay ningún problema, Gloria y yo tuvimos un encuentro hace unos meses y nos saludamos, estaba mi hijo delante y nos comportamos de manera cordial, no soy yo precisamente la que está jodiendo, yo lo que estoy siendo es prudente”, expresó.

Manzano, con quien Aldón ha tenido varios rifirrafes, ha querido lanzar un alegato a favor de la hija del torero. “Gloria ha sido demasiado prudente con esas declaraciones, a lo mejor es que ella se refiere al pasado, porque han pasado cosas durante el divorcio que aún no se han contado, cosas que tú sabes perfectamente y no puedo contar porque implica a personas que no puedo nombrar”, defendía. “No es cierto que hayan pasado cosas con mi hijo después del divorcio”, le replicaba la diseñadora.

