Ana María Aldón vive un fuerte rifirrafe con Aurelio Manzano en 'Fiesta': "Bastante mierda hay dentro de ti"

Aunque el caso Daniel Sancho se ha convertido en el tema del verano y uno de los que más tiempo está ocupando los distintos magacines de diferentes cadenas de televisión, Fiesta de verano ha vuelto a demostrar ser capaz de generar sus propios titulares. Entre ellos, está uno relacionado con Ana María Aldón y Juan Montiel, con el que mantuvo una relación años atrás. El programa le ha mostrado a la diseñadora unas imágenes en las que le surgen unos enemigos inesperados: sus propios vecinos.

A pesar de estar viviendo un momento personal dulce, gracias a la relación su actual pareja, Eladio, el pasado vuelve para atormentar a Ana María Aldón. Recompuesta de su mediático divorcio con José Ortega Cano, ahora vuelve a estar en el ojo del huracán por las incendiarias declaraciones del entorno de Montiel.

El formato de Unicorn Content se ha desplazado hasta Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, localidad de la que es oriunda la diseñadora, donde ha preguntado a los vecinos sobre su opinión sobre ella. Estos comentarios venían precedidos de los ataques verbales de Antonio de la Puerta, amigo muy cercano al torero, recordando las declaraciones de anteriores entregas del programa.

Aldón se ha mostrado visiblemente disgustada con las imágenes, las cuales, según compartía Belén Rodríguez, tienen cierto tufillo “machista”. “Yo entiendo que ver a la gente feliz jode y mucho. Lo que gusta es ver a la gente hundida y no se alegra nadie de los logros de los demás, sean paisanos o no. En este caso, a mí lo que más me ha dolido es ver al de la floristería”, reaccionaba la exconcursante de Supervivientes, quien recordaba que tenía un vínculo con la madre de esta persona.

“A tu madre, Loli, la he querido tanto, que todos los días en los que entraba en la puerta de mi establecimiento y le atendía con muchísimo cariño. [Tanto de ella como de los otros clientes] te haces psicóloga, porque vienen todos los días y hablábamos de nuestros problemas. Es lo que a mí me duele, aparte de porque me trae muchos recuerdos, me duele por ver cómo su hijo es tan diferente a su madre”, proseguía.

Aldón se ha mostrado muy dolida con las imágenes relacionadas con sus antiguos vecinos, especialmente porque considera que estos ataques podrían venir porque ella se ha convertido en un personaje público. “Yo me arrepentí en el minuto uno. Yo no era un personaje público y se hablaba de mí día sí y día también. Eso es tal cual, no me estoy inventando. Mi popularidad vino con Supervivientes. Anteriormente, ¿qué había hecho yo? Nada. Si yo hubiera buscado la popularidad, lo hubiera hecho desde el mismo momento en el que me hicieron popular. Yo nunca he tenido intención de serlo y no me he movido como pez fuera del agua. Ha aprendido a fuerza de palos”, señalaba.

Frank Blanco recordaba que Aldón no está siendo profeta en su tierra. De hecho, el programa ha remarcado lo que costó encontrar declaraciones de vecinos que tuviesen una opinión positiva de ella. “Cuando hemos hablado con los vecinos, sí que es verdad que nos ha costado encontrar a personas que hablasen bien al cien por cien”, señalaba Jaime Rodríguez, el reportero que ha viajado hasta Sanlúcar de Barrameda para hablar con los antiguos vecinos de la diseñadora.

Fue después cuando tuvo el fuerte encontronazo con Aurelio Manzano, quien comentaba que, al menos, esta pieza le ha servido a Aldón para ver tras las máscaras de sus vecinos. “Le hemos hecho un favor a Ana María, porque ahora ya sabe lo que piensa la gente”, compartía. La diseñadora, en ese momento, le lanzó un ataque que el venezolano no vio venir.

Cuando Belén Rodríguez le preguntó a Aldón qué pensaba hacer con sus vecinos tras estas declaraciones, ésta atacó al periodista. “Con saber lo que piensas tú, ya me es suficiente. Bastante mierda hay dentro de ti como para saber lo que piensan los demás”, dijo la diseñadora con mirada desafiante, ante un Manzano que se quedó con gesto atónito y un público estupefacto.

Perplejo por el comentario, Manzano se defendió. “De verdad, creo que me das demasiada importancia, más de la que deberías. Yo me ocuparía más de lo que dice la gente. Se dice que se recoge lo que se siembra. Está claro que muy bien no has sembrado, mira lo que has recogido y es una pena”, respondió, mientras que Aldón le recordaba que, ante todo, ella es una compañera suya de programa.

El enganchón quedó ahí, ya que Aldón optó por centrar su crítica en los comentarios de sus vecinos. “¿Sabes lo que me da pena? Abría la frutería a las siete y media de la mañana. Llegaba con esa furgoneta y la descargaba. Luego ponía bocadillos a todos los niños, atendía a toda la zona. Me hubiera gustado que alguien hubiera dicho lo que he trabajado”, exclamaba, provocando el aplauso del público.

