Rifirrafe entre Aurelio Manzano y Luis Rollán en 'Fiesta' por las deudas de Raquel Bollo con Hacienda

Este pasado sábado 5 de agosto, Fiesta de verano ha vivido varios momentos de tensión. Entre las exclusivas de la jornada, ha estado una relacionada con Raquel Bollo que ha provocado un enfrentamiento entre Aurelio Manzano y Luis Rollán. Ambos tertulianos se han enzarzado en una discusión a raíz de revelarse que la empresaria debe a Hacienda alrededor de 100.000 euros.

La noticia la dio Miriam Muñoz, redactora del formato de Unicorn Content. “Está todo contrastado. Esa mujer que se encuentra en los peores momentos de su vida y tiene una deuda económica de casi un millón de euros es Raquel Bollo”, señalaba la periodista. “Me parece vergonzoso. La gente, durante mucho tiempo, ha escuchado hablar varias veces sobre las deudas que tiene Raquel Bollo”, comenzaba su intervención Manzano.

“Además, aquí hemos hablado de las demandas que le han interpuesto por no pagar facturas o costes. Pero cuando yo veo que este documento tiene una fecha inminente, que es la del 31 de julio, que es cuando ella solicita entrar en concurso de acreedores, me parece una barbaridad. Ella está eludiendo la responsabilidad de pagar. Una vez más, está caminando por el filo de la ley para poder decir que, en algún momento, alguien cobrará”, continuaba.

“Eso no es así”, le replicaba Rollán, amigo de la empresaria. “Es muy injusto lo que estás diciendo. Hay que ir por partes. Esto no es una obligación, sino una petición que hace ella y que se la conceden. Dicho esto, hay una intencionalidad de pagar. Pero lo que quiero recalcar es que, durante todos estos años, Raquel no ha dejado de pagar”, rebatía el sevillano, siendo rápidamente respondido por el venezolano. “¡Sí que ha dejado de pagar!”, señalaba, provocando también la reacción de otros tertulianos.

“Lo primero, como dice Luis [Rollán]. Hay una intención, ella es la que lo solicita y lo tienen que admitir, cosa que pasa. Durante este tipo, ella ha ido frente a la deuda desde los ingresos que ella recibe, pues le van quitando parte que tiene que ingresar”, añadía Marisa Martín Blázquez.

“Hay una señora que se llama Pepa Caballero, con la que tiene una deuda desde hace tiempo. A través de su abogado, hizo una denuncia. Además, ese abogado ya había denunciado a Raquel Bollo por presunto alzamiento de bienes. ¿Por qué? Porque se sobreentendía que ella tenía una empresa y esta empresa tenía como administrador a su hijo para que ella pudiera supuestamente cobrar los trabajos que hacía”, declaraba Manzano. “¡No es así!”, le replicó Rollán, revelando que ya sabía que la empresaria había pedido entrar en concurso de acreedores.

"No debe casi un millón de euros"

El sevillano también desmintió que la madre de Manuel Cortés y Alma Bollo tuviera una deuda de casi un millón de euros. “A día de hoy, lleva pagado más de 250.000 euros. Comenzó con una deuda de 60.000 euros. [...] Se le ha puesto una etiqueta a Raquel, pero sí ha pagado más de 250.000 euros es porque ha habido que pagar los intereses de demorar y otros costes también. Le quedan unos 100.000 euros, era menos pero esto va creciendo, porque son los intereses. Es una parte legal, por eso ha estado callada mucho tiempo”, señalaba Rollán.

“Si se le han admitido, es porque Raquel puede hacer frente, tiene propiedades”, añadía Rollán. “Esta mañana, he estado hablando con el abogado de una de las afectadas. A ella le conceden entrar en concurso de acreedores. Pero hay dos tipos de concursos, el fortuito, que quiere decir que todo está regla y ella no tiene más ingresos de los que aparentemente tiene o un concurso culposo, en el que ella estaría ocultando los bienes que realmente tienen. Todo esto se investigará”, zanjaba Manzano, provocando la reacción del resto de los tertulianos. Posteriormente, la empresaria llamó en directo a Martín Blázquez, aunque para hablar en privado.

