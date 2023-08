Chabeli Navarro, enfrentada a sus contradicciones en 'Fiesta': "Estoy harta de tener que defender mi verdad"

Sin duda, la historia de Chabeli Navarro se ha convertido en la que más juego le está dando a Fiesta de verano, con permiso de Belén Esteban. Un nuevo fin de semana, la expretendienta de Mujeres y hombres y viceversa ha acudido al plató del magacín de Unicorn Content para hablar de su supuesta verdad relacionada con Bertín Osborne. Y, una vez más, van saliendo a la luz nuevas pruebas que ponen en cuestión su versión de su embarazo y posterior aborto.

Tras revelarse la semana anterior que la sevillana tuvo un encuentro sexual con José, un exnovio del que ya había hablado en semanas anteriores Aurelio Manzano y que Navarro negó inicialmente conocerlo; ahora la televisiva busca defenderse y ha querido mostrar con hechos que estuvo esperando un bebé de Bertín Osborne. Y es que, justo, el fin de semana anterior, José puso en duda la credibilidad de la sevillana sobre su versión de cómo fue el embarazo y quién era el padre del feto.

Esta semana, Fiesta de verano ha mostrado que ha consultado con una ginecóloga sobre cuándo se comienzan a contar las semanas de gestación, revelando que se cuentan desde la primera falta de menstruación, lo que dejaría abierta la posibilidad que el embrión que estaba gestando la sevillana fuese de José y no de Osborne. Contra las cuerdas por los datos expuestos, a Navarro no le quedó más remedio que admitir que llegó a pensar que podría haber sido de su ex, aunque rápidamente volvió a negarlo.

“He podido llegar a pensar que el hijo es de José, pero no es de José. Sí, mantuve relaciones con él”, confesaba. Ahora bien, quiso poner en cuestión lo declarado por la ginecóloga, la cual basó su diagnóstico en los datos aportados. Ahí, la sevillana se justificaba comentando que la profesional sanitaria no podía saber si ella es regular en el período o no. “Yo sé de cuántas faltas estoy. La falta fue de final de agosto, que hagan cálculos”, se defendía.

Chabeli Navarro en 'Fiesta de verano'.

Es más, Navarro ha señalado, antes las evidencias que le contradecían, que el 22 de septiembre, día en el que tuvo el desliz con su expareja, ella ya estaba encinta de Osborne. No obstante, fue cuestionada de nuevo por Aurelio Manzano. El periodista desmintió a la sevillana, dado que ésta afirmaba que estaba de 11 semanas cuando interrumpió su embarazo.

El venezolano reveló que Navarro también había mentido respecto a las semanas en las que había abortado. Es más, los propios documentos aportados por la televisiva demostraron que, efectivamente, no estaba embarazada de 11 semanas, sino de 10 semanas y 5 días. “Una mentira más”, sentenciaba el periodista.

"No cuestionemos las fuentes del programa"

La propia televisiva se vio entre las cuerdas, a pesar de la defensa férrea de Amor Romeira, cuando el programa presentado por Frank Blanco y María Verdoy mostraba las declaraciones de su ex, calificándola de mentirosa. "Chabeli, me has engañado" o "eres el peor error de mi vida", reprodujo de nuevo el magacín. La sevillana puso en duda la veracidad de las declaraciones, argumentando que entre José y ella no hay malentendidos, dado que la relación terminó de buen grado.

'Fiesta de verano'.

Aquí se encontró con una oposición frontal del programa, dado que Blanco y Verdoy verificaron que las declaraciones eran ciertas. “Chabeli, te podemos afirmar que [las declaraciones] son oficialmente de José. Eso no lo pongamos en duda porque es claro y queda confirmado”, sentenciaba Verdoy, remarcando que el propio programa ha sido el que se ha puesto en contacto con su expareja. A pesar de ello, Navarro volvió a estar a la defensiva. “He estado hablando con su entorno cercano, me aseguran que él no ha dado ningún tipo de declaración. Yo hasta que no vea o escuche a José, no voy a entrar en este tema”, remarcaba. “Si lo decimos es porque hemos hablado en primera persona con José. No son especulaciones, son fuentes de este programa”, le respondió la presentadora con un tono más serio.

“No cuestionemos las fuentes del programa. Cuando decimos que hemos hablado con alguien, es porque hemos hablado con alguien”, dijo en señal de apoyo Blanco. De nuevo entre las cuerdas, Navarro optó por el silencio y no entrar a valorar las declaraciones. “Quiero pensar que no lo ha dicho”, señalaba. Posteriormente, tras las pruebas que había en su contra, la expretendienta exclamaba que estaba “harta” de defenderse. “No entiendo por qué tengo que ser yo la que está constantemente mostrando pruebas de que digo la verdad”, se quejó, logrando el aplauso del público.

