Taylor Swift en Madrid, en directo | Los 'swifties' esperan a la cantante en el estadio Santiago Bernabéu tras la actuación de los teloneros

Taylor Swift ya tiene el repertorio musical elegido para debutar en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid este miércoles, 29 de mayo. Del albúm Lover cantará Miss Americana & the Heartbreak Prince, Cruel Summer, The Man, You Need to Calm Down, Lover y Fearless. De Fearless: You Belong With Me y Love Story. De su trabajo Red sonarán 22, We Are Never Ever Getting Back Together, I Knew You Were Trouble, All Too Well (10-Minute Version) y Speak now. Además, interpretará la mayoría de sus canciones de Speak now.