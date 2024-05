Así fue la única visita de Taylor Swift a 'El hormiguero': de las bromas de Pablo Motos a los 'bailes' con Anna Simón

En cuestión de unas horas, la locura 'swiftie' se desatará en el Santiago Bernabéu de Madrid. Este miércoles, 29 de mayo, Taylor Swift ofrece el primero de sus dos únicos conciertos en España. El segundo tendrá lugar también en la capital y en el templo merengue, este jueves, día 30.

No es la primera visita de la estrella del pop mundial a nuestro país. En 2013, cuando ya era famosa, pero no al nivel actual, la cantautora aterrizó en suelo español para participar en los Premios 40 Principales, ahora conocidos como Los 40 Music Awards. En esa ocasión, hasta le dio tiempo a dejarse caer por El hormiguero.

Esa noche, la del 23 de enero de 2013, Swift presentaba su disco Red e incluso se animaba a hablar un poco de español con Pablo Motos. El presentador de Antena 3 no dudó en alabar todos los hitos que había conseguido la artista con tan solo 23 años: más de 26 millones de copias vendidas, 6 Grammy, ser una de las 100 personas más influyentes según Forbes...

"¿Cómo te sientes por la mañana cuando te levantas y te miras al espejo?", quiso saber Motos. "Todo es gracias a los fans. Cuando tienes veintipocos, no tienes muy claro quién eres. La mayoría de los días estoy muy agradecida por todo lo que me ha pasado. Otros días, me siento abrumada", reconocía Taylor.

La joven también aludía a los fans españoles, de los más "emocionales" con los que se había topado: "Es una de las cosas que más me gusta de ellos. Son tan emocionales, tan sinceros con sus emociones. Si quieren llorar, pues se ponen a llorar".

En un tono más humorístico, Pablo Motos le preguntó cuál era "la tontería más grande" que habian dicho sobre ella. "Dicen que estoy comprándome casas todo el rato. O que, cuando me gusta un chico, me compro una casa al lado de la suya", respondió, risueña, la cantante de Pensilvania.

Entre otros retos, en aquella entrega, a Taylor Swift se le propuso 'bailar' con la cara, en caso de que no supiese mover el cuerpo en la discoteca. Fue en la sección Mundo Cuqui que capitaneaba Anna Simón, entonces colaboradora habitual de El hormiguero.

Pablo Motos, Taylor Swift y Anna Simón en 'El hormiguero' Atresmedia Televisión

El formato de 7yAcción lideró su franja ese miércoles con un 12% de cuota de pantalla y cerca de 2,5 millones de espectadores. Alcanzó picos del 17% de share durante toda la emisión. El programa destacó entre el público joven (entre 13 y 24 años) conun 18,4%.