Belén Esteban se sincera en el nuevo ‘Sálvame’ sobre sus adicciones: “Llevo 13 años recuperada, ni una recaída”

María José Campanario ha cumplido esta semana 46 años, y por esta razón ha entrado por teléfono en el programa Y ahora, Sonsoles, de Antena 3. A pesar de que en los últimos años es bastante celosa de su intimidad, y limita sus apariciones en televisión, la andaluza ha hablado de temas como la fibromialgia que sufre.

“Hay días que son muy fastidiados, es lo que tiene. Es muy complicado. Es una patología muy complicada. Además, a cada persona le afecta de una manera... Cuando yo le quise dar voz a esto era porque mucha gente me lo había pedido porque no se conoce bien”, aseguraba la mujer de Jesulín de Ubrique. “Yo soy afortunada, además tengo muchos privilegios que otras personas no tienen”, diría también.

Desde Ni que fuéramos Shhh han reaccionado a estas intervenciones, y han recordado la guerra mediática que, durante años, tuvieron María José y Belén Esteban, presente en el plató del programa de Canal Quickie, y María Patiño preguntaba que de dónde ha sacado la tranquilidad de la que ahora está haciendo gala.

Belén, por su parte, se ha remontado al año 2021, cuando Campanario escribió una carta abierta contra la ganadora de GH VIP. “Voy a ser benevolente y esperar a que hagas memoria pero de la de verdad. ¿Serás capaz? ¿O llamamos a los que te conocieron en tu etapa de Madrid?”, fue parte de aquella carta.

Esto hacía referencia a los años que Belén tuvo adicciones, y por eso, la antaño conocida como princesa del pueblo quiso dejar claro varios aspectos. “Llevo 13 años recuperada, ni una recaída. Yo, por lo menos, no he ido a un juzgado”, lanzaba a Campanario.

“Vamos a dejarlo aquí, te deseo que seas feliz. Pero no me toques los cojones. Tú no, eh, que tú no tienes la culpa, pero esta carta la escribiste tú. Tú. Ya los hemos olvidado, no quiero guerras. Yo soy muy feliz por mi marido, y con nuestra descendencia”, apuntaba Belén.

"No lo tenía que haber hecho"

“Me he calentado, no lo tenía que haber hecho”, lamentaba justo después la Esteban, señalando que es un tema que “le hierve”. “No voy a hablar más del tema, y me voy a levantar porque me sobrepasado”, añadía. Sin embargo, volvía a recordar la frase de su etapa en Madrid.

“Pero que a mí me digan que cuidadito y que recuerden mi noches de Madrid. Las recuerdo, cariño. Y no me he avergonzado nunca, porque a lo que más quería nunca la he dejado sola. Y sabes otra cosa: que llevo muchos años sin una recaída”, insistía.