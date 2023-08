Cristóbal Soria, el perfil que sería una auténtica revolución para la vuelta de ‘GH VIP’ a Telecinco

En los últimos meses, Cristóbal Soria ha estrechado lazos con Mediaset. El comentarista deportivo, al que vinculábamos casi en exclusiva con el universo de Atresmedia por su trabajo en El chiringuito de Jugones, estuvo al frente del docurreality Maribáñez, el peor equipo del mundo y que se estrenó el martes 11 de abril. En él se relataba en clave de humor y un tono desenfadado, no exento de emoción, las historias de un grupo de entusiastas del balón que han decidido ponerse en manos del colaborador para cambiar el rumbo del Maribáñez F.C., equipo de la Tercera Andaluza.

Podría parecer que Soria trabajaría puntualmente en Mediaset con este proyecto de corte deportivo, pero a la vista está que su relación avanza progresivamente con el grupo. Y es que ha dejado a un lado la información de todo lo que sucede en el campo de juego para mostrarnos su lado más desenfadado en Me resbala, y también le hemos visto en calidad de invitado en 25 palabras, como uno más de la casa.

Esta relación podría ir a más en el futuro. ¿Se imaginan que Cristóbal Soria se convirtiese en uno de los concursantes de la próxima edición de GH VIP, cuya vuelta está ya fijada para el próximo 14 de septiembre? Sería un fichaje bomba, porque siempre deja claro que es una persona a la que le gusta ganar, aunque para ello tenga que incomodar al de al lado.

Que el “tito Soria” entrase en la casa de Guadalix de la Sierra no es nada descabellado. En el año 2016 se le propuso esto mismo, para la edición quinta del reality que arrancó en enero de 2017.“Me ha costado muchísimo tomar esta decisión, he recibido muchísimas llamadas. Unas apoyándome a tomar una decisión, otras incitándome a hacer otra decisión”, explicó a Josep Pedrerol y a la audiencia de El chiringuito de Jugones de Mega. “Entiendo que soy un hombre de fútbol, entiendo que en este programa se dicen muchas cosas con las que no estoy en nada de acuerdo. Sé que hay mucha gente apoyándome y que comparte 100% mi opinión. Entiendo el cariño que me habéis dado en este plató y el que recibo de la gente, así que tengo que estar aquí, luchando por mis ideales”, contaba entonces.

A las relaciones de Soria con Mediaset hay que sumar otro factor. Y es que el comentarista, recientemente, entró en contacto con el mundo de los realities de la mano de HBO. Él fue uno de los participantes de Time Zone, presentado por Cristinini, y, sin hacer spoilers para el que no lo haya visto todavía, se robó el foco. Se convirtió en el protagonista del concurso, en una suerte de Aída Nízar que se enfrentaba a todo el mundo, que competía consigo mismo, que tenía que ser el mejor en todo momento.

A nadie pilla por sorpresa que Cristóbal tiene una boca prestada, y que cuando se enciende, de sus labios pueden salir sapos y culebras. En Time Zone nos dejó una colección de exabruptos de lo más variados, y nos deja con ganas de más. De ver cómo sería ese hombre conviviendo 24 horas, si hay algo de personaje en lo que transmite o si realmente es así. Con él, el reality donde todo se ve y se oye tendría contenido para las galas y de sobra.

Cómo competiría en las pruebas semanales, cómo dispondría de los recursos de la casa en el caso de que quedase poca comida, cómo llevaría el reparto de tareas domésticas. Cómo se tomaría la clásica entrega de Halloween en la que dan sustos a los concursantes cuando tienen que ir a nominar, cómo reaccionaría si Payasín le tirase una tarta. Que igual lo que lió en su día Carmen Borrego se queda en pecata minuta.

De momento, Telecinco no ha soltado prenda sobre qué perfiles entrarán en la próxima edición del concurso. Sí se sabe que ha tentado a personas como el criminólogo Óscar Tarruella, exmarido de Mónica Naranjo, y también a Nagore Robles. Esta última, sin embargo, tiene claro que si algún día regresa al formato en el que la conocimos en televisión lo hará como presentadora, y no como participante.

