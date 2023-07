La razón de peso por la que Nagore Robles ha dicho que no a concursar en el regreso de ‘GH VIP’

Poco a poco, Telecinco va calentando el regreso a su parrilla de GH VIP, cuya última edición se emitió en 2019. Y así, el pasado viernes se desveló que será el 14 de septiembre cuando se estrene su temporada número 8, y que estará conducida por Marta Flich por primera vez. “Los castings son los que definen el formato porque dependiendo del perfil de concursante o de famoso que metes los conflictos son unos, los intereses son otros, las historias se viven de una forma o de otra... Yo creo que esto es muy definitorio de hacia dónde va el formato y cómo va a ser”, explicó sobre los concursantes a los que veremos en su visita a La última noche.

De momento, Mediaset no ha empezado a desgranar a qué famosos veremos convivir en la popular casa de Guadalix de la Sierra. Sí sabemos, sin embargo, algunos nombres de celebridades que no participarán. Como Nagore Robles, a quien se la ha ofrecido participar, pero ha declinado la propuesta.

“He dicho que no, que cuando vaya a Guadalix será como presentadora”, ha afirmado la vasca en El Guacal, pódcast de Alexsinos de la plataforma Podimo. De esta manera, queda claro que Nagore Robles quiere avanzar en su carrera como presentadora, sin tener que volver a participar en concursos como el que le dio la popularidad. A pesar de la negativa, aclara que sigue ligada a Mediaset “en cierto modo con algunas publis y estoy segura de que volveré a hacer algo con ellos”.

[Marta Flich, "sin miedo" a 'GH VIP': "El caso Carlota ya fue juzgado, el formato es la joya del entretenimiento"]

“He aprendido mucho, he evolucionado y me han dado oportunidades muy buenas. Empecé dentro de un reality, he sido colaboradora en un montón de programas y presentadora. Con algunos mejor no haber estado, pero como en todos los curros, a otros los he admirado muchísimo y ha habido mujeres que me han enseñado un montón”, explica también la que fuese presentadora de Pesadilla en El Paraíso en su segunda edición, o de Baila conmigo en Cuatro.

En la charla también deja claro que no tiene interés en recuperar el papel de polemista que le permitió trabajar mucho en televisión. “Me contrataban para ser puñetera y lo hacía bien, pero eso ya no me motiva. Al final, lo que tenía que hacer era encender el plató y crear controversia, pero estar así durante años… He llegado a cansarme de mi misma. Me gusta hacer cosas nuevas porque si no pierdo el ritmo y la energía y eso no me parece justo”, asegura. Desvela, además, que estuvo dos veces a punto de participar en Supervivientes, el año 2016 cuando participó Mila Ximénez, y otro año en el que incluso llegó a ponerse las vacunas para irse a Honduras.

El no de Nagore Robles se suma al de Óscar Tarruella. El criminólogo, conocido por haber sido marido y representante de Mónica Naranjo, desveló hace unos días en sus redes sociales que había recibido una propuesta para ser concursante, pero que dijo que no.

Sigue los temas que te interesan