Marta Flich revela la fecha del regreso de 'GH VIP' y da los primeros detalles cómo será la vuelta del reality

Una de las bazas que tenía el estreno de La última noche era contar con Marta Flich como invitada. La que será presentadora de la octava edición de Gran Hermano VIP se sentó en el plató del magacín nocturno presentado por Sandra Barneda para contar las primeras novedades del regreso de uno de los formatos míticos de Telecinco. La valenciana soltó una de las primeras bombas: será el jueves 14 de septiembre cuando regrese GH VIP. Además, dio más detalles sobre cómo será este retorno.

La presentadora y también actriz compartió con Barneda cómo le comunicaron que sería la nueva presentadora de GH VIP. “Me llamaron y me dijeron que querían verme en el despacho. Yo, ante todo, siempre tengo una posición optimista. Llego y me dicen que tienen planeado el regreso de Gran Hermano VIP y que quieren que yo sea la presentadora”, le comenzó a narrar la valenciana a la barcelonesa, señalando que sólo tuvo que guardar el secreto durante 24 horas. “Sólo le conté a mi marido y fue mediante una adivinanza”, adelantó.

Tras recibir un vídeo de apoyo tanto de su pareja como de amigos como Arturo Pérez-Reverte o David Trueba, Flich habló del desafío que supone ser la nueva maestra de ceremonias del reality show que han presentado Jesús Vázquez, Jordi González o Jorge Javier Vázquez. “Es un reto, pero no es una palabra negativa. Cada uno de nosotros tiene que impregnar el proyecto que vaya a conducir con su personalidad. Eso es ser honesto con el público. En mi caso, lo que puedo aportar es mi espontaneidad o mi sentido del humor”, explicaba la valenciana.

La copresentadora de Todo es mentira no teme las comparaciones que habrá con el último conductor que tuvo el formato, Jorge Javier Vázquez, quien aún sigue de baja médica y que no formará parte de este revival. “Me parece fantástico, un elogio, que me puedan comparar con Jorge Javier, uno de los mejores presentadores, si no, el mejor comunicador que tiene este país. Con Mercedes Milá, que es extraordinaria”, le compartía a Barneda.

“Hay que asumir el reto con humildad”, proseguía, recalcando que ella sólo ejercerá de conductora del programa y que no será la protagonista. “Los protagonistas son los concursantes, el formato y el público. Nosotros somos un canal de transmisión”, exponía, antes de que Barneda mostrase un vídeo de la misma Mercedes Milá. “Es un gusto ver a dos mujerones de ese calibre. Me piden que os dé un consejo. Pero, ¡qué consejo! Seguid haciendo lo que hacéis, porque es increíble”, decía.

Barneda entró en detalles sobre cómo será esta vuelta. Flich dio un primer adelanto de cómo serán los participantes de esta edición, sin revelar nada de sus identidades. “No es un casting al uso, que se pueda esperar. Sí que es un casting que va a encantar. Es diferente, pero Gran Hermano VIP en estado puro. No me van a dar ningún nombre hasta el final”, advertía.

Nuevo logo y una casa renovada y "espectacular"

La Casa vuelve y lo hace renovando tanto las estancias como el plató que acogerá cada semana a los expulsados y demás tertulianos. “Va a haber plató nuevo, con un elemento absolutamente desconocido y novedoso, que se va a ver desde el minuto uno, desde la primera gala”, adelantaba en primicia Flich, detallando que la nueva casa será “espectacular”. “No puede decir más”, señalaba.

Para acabar la visita de Flich, se mostró también uno de los elementos más importantes: el nuevo logo de Gran Hermano VIP. Además, se mostró un breve adelanto del regreso, recuperando la emblemática voz del Súper. “Atención, por favor, habitantes de todas las casas. Hace mucho tiempo que no escucháis mi voz, pero en realidad nunca ha dejado de estar ahí. Os he estado observando en cada momento, en cada rincón, las 24 horas del día. Sé que estáis listos para que vuelva la vida en directo. Soy el Gran Hermano y sí, he vuelto”, narraba.

Toca recordar que Ion Aramendi será el encargado de presentar los debates de GH VIP, lo que le hará seguir ligado a los realities de Telecinco y que compaginará con su faceta de presentador del concurso Reacción en cadenas, el formato más visto de las tardes de Telecinco.

