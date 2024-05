La representante de Irlanda en Eurovisión, Bambie Thug, denuncia que la UER censuró sus mensajes pro-palestinos

Bambie Thug, la representante de Irlanda en Eurovisión 2024, se convirtió en una de las protagonistas de la primera semifinal, que emitió La 2 anoche. Y no sólo lo fue porque su actuación de Doomsday Blue, cuya escenografía la firma el español Sergio Jaén, levantó a todo el Malmö Arena, sino porque en la rueda de prensa posterior denunció la censura de la UER (Unión Europea de Radiodifusión).

La cantante no se cortó en reconocer que los organizadores del evento le exigieron que eliminara los mensajes en apoyo a Palestina. "Soy una persona a favor de la libertad y de la justicia, pero la UER me ha obligado a retirar de mi propuesta los mensajes que llevaba en los que pedía el alto al fuego y la libertad para Palestina", dijo.

El maquillaje de Bambie Thug incluía en la cara las palabras Saor Don Phalaistin, que significa Libertad para Palestina, y Ceasefire, es decir, Alto el fuego. Estos mensajes estaban escritos en Ogham, una antigua lengua celta que utilizaban los druidas. Cada símbolo corresponde a una parte del dedo.

[Así ha sido la espectacular actuación de Chanel que ha abierto la primera semifinal de Eurovisión]

🇮🇪Bambie Thug lleva en Ogham (una lengua antigua celta):

⁃Ceasefire (Cese al fuego)

⁃Saor Don Phalaistin (Liberemos Palestina)

⁃Crown the Witch (coronar a la bruja)#Eurovision2024 pic.twitter.com/PvHOeF3m2b — emasatra 🇺🇾🇬🇷🇪🇸🇺🇦🇷🇸🇮🇹 (@ekirosatra) May 7, 2024

"Era muy importante para mí, porque apoyo la justicia y la paz. Desafortunadamente, tuve que cambiar esos mensajes hoy y dejar solo el de Crown the witch [Corona a la bruja] como orden expresa de la UER", aseguró esta artista que, en cambio, sí visibilizó la comunidad trans portando un ceñido traje de escaso tejido que lucía franjas rosas, azules y blancas, los colores que corresponden a la bandera de los derechos de las personas trans.

Hay que recordar que Bambie ha sido una de las participantes que ha pedido el boicot a Israel en Eurovisión por la guerra en Gaza. “Soy pro Palestina, esto no va a cambiar. Es un año difícil para estar en esto”, afirmó Bambie antes de la semifinal. “No estoy de acuerdo con la decisión tomada por la UER, pero no soy la UER, no puedo hacerles cambiar de opinión”, sentenció.

El gesto en apoyo a Palestina de Eric Saade

La rajada de la representante de Irlanda contra la UER no fue la única polémica de la noche. Durante el Opening, Eric Saade quiso tener un gesto en apoyo a Palestina luciendo un pañuelo en su muñeca. Lo cierto es que el representante de Suecia hasta en dos ocasiones, tiene orígenes palestinos.

Sin embargo, la UER afeó el gesto emitiendo un comunicado por medio de la televisión sueca STV. "Nos parece triste que utilice su participación de esta manera", asegura el texto firmado por Ebba Adielsson, productora ejecutiva de la edición. "Eurovisión es un programa en directo. Todos los artistas son informados de las bases del concurso. Lamentamos que Eric Saade haya optado por ignorar el carácter apolítico del evento".