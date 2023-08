'Fiesta de verano' toma nota respecto a una crítica sobre el caso Daniel Sancho: "No queremos ser un problema"

El caso Daniel Sancho sigue conmocionando a la sociedad española y continúa siendo uno de los temas principales de los magacines televisivos y demás medios de comunicación. Entre ellos, está Fiesta de verano. La versión estival del formato de Unicorn Content, presentado por María Verdoy y Frank Blanco durante las vacaciones de Emma García, ha asumido su responsabilidad en una crítica que ha recibido en directo sobre la manera de realizar la cobertura del asunto este pasado sábado 12 de agosto.

El magacín ha abordado en directo las nuevas informaciones relacionadas con el caso, dado que son muchas incógnitas las que hay, a pesar de que el hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo se haya declarado el autor confeso del asesinato y desmembramiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia. En el plató, estaba presente Carmen Balfagón, abogada de Sancho.

En pleno debate sobre el asunto, la abogada ha tenido que lanzar una petición a la dirección del magacín. ¿El motivo? Una reportera del formato se encontraba en los alrededores del domicilio del actor para recibir posibles declaraciones de última hora de la familia o el entorno del presunto asesino. Una situación de la que la letrada se ha quejado públicamente.

[Ni Tailandia ni Madrid: se confirma dónde está Rodolfo Sancho, a la espera de poder ver a Daniel en prisión]

“La hija pequeña le pregunta por su hermano, por qué no está ahí y por qué no viene. Sé que es vuestro trabajo, de verdad, disculpadme, pero tener ahí a una persona es lo peor que se puede hacer. [Rodolfo Sancho] No puede ni sacar al perro. Está tan abatido y nadie quiere que le vea cómo está”, explicaba Balfagón de manera pausada. “A lo mejor te dicen que tu hijo se ha muerto en un accidente y te lo tragas, lo asumes, pero que te digan que a tu hijo le quedan 20 años en una prisión de Tailandia [por un asesinato]. ¡Tela!”, explicaba.

De esta manera, la abogada buscaba un poco de asertividad por parte del formato, algo que logró. No obstante, Frank Blanco también quiso recordar un aspecto esencial del caso: Daniel Sancho es el presunto autor de un crimen, no la supuesta víctima. “Por supuesto. Estamos en España y estamos muy pendientes de Daniel. Preguntamos por Rodolfo, porque es un actor muy querido, pero hay otra familia que lo está pasando mal y no nos podemos olvidar de ella. Es la familia de Edwin, de una persona que ha perdido la vida, en las circunstancias que hayan sido, con las responsabilidades que sea, pero no nos olvidemos”, expuso.

'Fiesta de verano'.

“No nos olvidemos de quién es la víctima”

“No nos olvidemos de quién es la víctima. No hay que perderlo de vista. Sólo que Carmen es la portavoz de una familia a la que podemos preguntar”, ha mercado María Verdoy, un mensaje que iba especialmente dirigido al público, recordando que el formato sólo busca esclarecer los hechos.

Eso sí, la dirección del programa atendió las palabras de Balfagón, dado que el formato optó por no volver a conectar en directo con la reportera que había sido enviada al domicilio del actor de Isabel y El Ministerio del Tiempo. “Nos ha dicho que a Rodolfo le hace polvo que una periodista esté en la puerta de su casa. Pues tengo que informar de que este programa acaba de decidir que no vamos a conectar más con la compañera que está en la casa de Rodolfo Sancho”, declaraba Verdoy.

“No queremos ser ese problema, que ya tiene unos cuantos, pero también le decimos a Rodolfo que nuestra compañera estará allí y, si en algún momento quiere compartir unas palabras, allí estaremos. No vamos a molestar”, añadía. De esta forma, la periodista desplazada al domicilio del actor tenía la posibilidad de hablar en privado con el entorno del intérprete si lo deseaba.

Sigue los temas que te interesan