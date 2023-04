Ana María Aldón estalla en 'Fiesta' contra los ataques de Sergio Garrido a su hija: "Ya no somos amigos"

El regreso de Sergio Garrido a Fiesta ha venido cargado de polémica. El paparazzi, primer expulsado de Supervivientes 2023, cargó duramente contra Gema Aldón en una entrevista que realizó al poco de salir del reality y en la que calificaba a la joven de ser "una quinqui, una chunga, una mala persona, una tía muy conflictiva y provocadora". Palabras que han hecho mucho daño a su madre, Ana María Aldón, quien no dudó en defender a su hija en el plató.

La vuelta del paparazzi al programa de Unicorn Content vino con un momento de gran tensión, con la ex de Ortega Cano visiblemente molesta. Con una sorprenden tranquilidad, la diseñadora se encaró con Garrido, a quien consideraba amigo, por la manera en la que ha hablado de su hija. "Si lo dices en privado tiene un matiz, pero si lo haces en público de esta manera tan brutal no puedo no dolerme", respondió enfadada pero de manera pausada.

Aldón señaló, además, que considera que la amistad que tenía con el paparazzi se ha roto completamente. "Si tuviera algo que decirme, me lo debería haber dicho en privado, me da pena por la buena relación que teníamos. Digo teníamos porque me duele. Vas a seguir siendo mi compañero y te trataré con el mismo cariño y respeto, pero nuestra amistad tiene una fractura", dictaminó.

Los ataques de Garrido a Gema Aldón vienen desde el mismo día en el que pisó el plató de Supervivientes tras convertirse en el primer expulsado de la edición 2023. "Mi peor pesadilla: la última semana con Gema he tenido cosillas. Entre ella y Alma estuvieron diciendo que mis mareos eran falsos, yo invito a los médicos cómo es lo que tengo, de lo que me están tratando para que lo vean", dijo, para remarcar que Gema tuvo "muchos detalles que no le han gustado de ella".

"Gema no se ha portado bien conmigo en general. Me da pena por Ana María, pero no se ha portado bien conmigo. Con Jonan no me llevaba y en una semana le he cogido un cariño increíble", agregó el paparazzi ante Carlos Sobera. Aunque la gota que colmó el vaso de Ana María Aldón fue la entrevista que dio Garrido a Semana, donde los ataques a su hija fueron mucho más graves.

"Gema Aldón es una quinqui y una chunga, una mala persona. Negativa y provocadora. Ha sido lo peor de este concurso. El tiempo que he pasado con ella ha sido horrible", dijo. El paparazzi, ante la dura respuesta de la que era su amiga, intentó justificar todos sus ataques. "Se ha portado muy mal, tiene malas formas y ha jugado con mi salud", señaló, haciendo referencia a que Gema no se creyó sus mareos crónicos. "Ella dijo que yo me lo estaba inventando", exclamó.

Ahí fue cuando la exparticipante de Mediafest Night Fever le preguntó: "¿Eso es lo peor que ha hecho mi hija?" Garrido le respondió que fue porque le atacó a su amiga Raquel Mosquera "de esa forma y sin motivo". "¿Amiga tuya de dos días y yo de seis meses no somos amigos? ¿Le puedes decir a una persona, a la hija de tu amiga, que es mala persona?", le inquirió Aldón.

Tanto la diseñadora como Emma García también quisieron saber a qué se refería el paparazzi cuando dijo que Gema era "una quinqui", dado que puede interpretarse de una manera tremendamente negativa. Garrido dijo que él usaba la palabra como sinónima de "chunga". También las dos comentaron que Garrido calificase de "mala persona" a Gema, una acusación muy grave. "Puede que haya no haya hecho un buen concurso, pero de ahí a decir que es mala persona...", expuso Aldón. "Has dicho que es mala persona, son palabras muy graves", agregó García.

"Tu hija es muy complicada. Vete con ella dos semanas al pisito de Solos y a ver cómo salís", respondió Garrido a modo de defensa. Aldón también se mostró dolida porque el paparazzi había puesto en duda su capacidad como madre, ya que señalaba que ambas "no tenían una buena relación" y que consideraba que Gema había tenido "una infancia muy solitaria".

Los ataques llegaron a tal nivel, que, finalmente, ambos decidieron firmar la paz, aunque declarando que su amistad y confianza se había roto. "Te pido disculpas a ti pero a lo mejor tu hija no se lo merece. Es lo que opino y lo que siento y me da mucha pena porque eres la mejor persona que he conocido aquí. Tu hija no ha valorado la amistad que tengo contigo desde el minuto uno y me jode. La madre que tiene no se la merece", dijo el paparazzi entre lágrimas.

Al ver llorar al paparazzi, Aldón calló para después expresar su pena por cómo ha terminado su amistad. "Le miro y me da pena... con todos los concursantes que había... los titulares son Gema, Gema, Gema... no te ha dado tiempo. Si no hablas de mi hija, ¿de quién ibas a hablar ahí? Has vendido a mi hija", sentenció.

