Gema Aldón se plantea abandonar ‘Supervivientes’ por motivos de salud: “El dolor es insoportable”

Este domingo se vivió en Telecinco una nueva gala de Supervivientes: Conexión Honduras, el espacio que presenta Ion Aramendi. Y una de las protagonistas de la jornada fue Gema Aldón, conocida por ser hija de Ana María Aldón, quien se estaría pensando tirar la toalla por motivos de salud.

“Llevo tres días sufriendo algún tipo de dolencia en el codo, se me inflama mucho y es insoportable. He tenido una hija y a mí no me ha dolido tanto parir como lo que me está doliendo este codo”, se lamentaba la participante al presentador. “Después de tres días con este dolor, creo que mi concurso ha llegado a su fin. Ni puedo más físicamente ni psicológicamente”, añadía.

Entonces Ion Aramendi explicó que el equipo médico del programa quiso poner a Gema Aldón un tratamiento el día anterior, pero ella lo rechazó de forma tajante. Ya el domingo sí lo aceptó, pero falta que el mismo haga efecto. “Nosotros hacemos caso al equipo médico y lo que nos ha dicho es que puedes seguir en la playa y que ellos te van a seguir observando para ver cómo vas evolucionando. No hay razones que aconsejen tu evacuación y deberías continuar con el tratamiento, las recomendaciones del equipo médico y con tu concurso”, valoraba. En ese sentido, Gema se justificaba diciendo que le tiene “mucho pánico a las agujas”.

Para que la concursante no ponga fin a su aventura de manera voluntaria, Supervivientes permitió a Gema Aldón hablar con su madre, quien ya concursó en ese mismo espacio. “Te quería pedir perdón por todas las veces que no confié en ti, me has dejado a altura del betún. Lo estás demostrando y de qué manera, estás creciendo por encima de mí, estamos muy orgullosos de ti. Sigue porque tú puedes y lo estás demostrando. Queremos verte esa alegría, cuenta hasta diez y sigue adelante, por ti y por tu hija, como yo lo hice por ti también”, le animó. Finalmente, Gema continuó en el programa, al menos, de momento.

Hay que destacar que esta edición de Supervivientes está dibujándose especialmente dura. Patricia Donoso, de hecho, ya dijo al tercer día que se quería regresar a España, y terminó haciéndolo justo a la semana de arrancar la aventura. Después, Katerina quiso seguir sus pasos, molesta por las constantes picaduras de los insectos.

Hay que destacar que anoche Ion Aramendi le dijo a Gema Aldón que “si tú quieres seguir abandonando, estás en tu derecho, pero eso significaría que deberás hacer frente a todas las consecuencias de tu abandono”. Unas palabras que podrían ir relacionadas con una multa o con un veto en los programas de Telecinco en los meses venideros. Sin embargo, a Patricia Donoso le dijeron algo similar y solo unos días más tardes se sentaba en Viernes Deluxe para ofrecer una entrevista.

Por otro lado, Supervivientes despidió este domingo y para siempre al paparazzi Sergio Garrido, que se convertía en el primer expulsado definitivo de la edición. El colaborador de Fiesta vivía en la “playa de los olvidados” junto a Artùr Dainese y a Jaime Nava, y ha sido el elegido por la audiencia para irse. “Me he reído, he llorado, he conocido gente maravillosa, estos dos se merecen estar aquí. Me voy con la cabeza muy alta y tengo muchas ganas de ver a mi familia”, decía en su despedida. Y reconocía que “la experiencia se le ha hecho un poco grande” porque pensaba que no sería tan dura.

