Antena 3 arranca la promoción de ‘Mask Singer 3’: ¿Qué día podría estrenarse?

Este viernes Antena 3 estrenaba, y con acierto, la nueva temporada de Tu cara me suena. Y muy pronto estrenará también la nueva temporada de Mask Singer: Adivina quién canta, cuya promoción ha arrancado este fin de semana. La tercera edición de este formato internacional se grabó en 2022, pero todavía no había visto la luz, y en ella Javier Calvo y Javier Ambrossi formarán parte del equipo de investigadores al que se incorpora Mónica Naranjo y regresa Ana Obregón tras haber sido invitada en una ocasión. Además, el programa promete cambios en su mecánica para hacer todo más emocionante.

Mask Singer emitió su primera temporada en 2020, con Javier Calvo, Javier Ambrossi, Malú y José Mota como investigadores. En su segunda temporada Malú cedió su asiento a Paz Vega, quien venía de alzarse como ganadora de la primera temporada como Catrina. El ganador entonces resultó el bailaor Joaquín Cortés, bajo la máscara de Erizo.

¿Cuándo se estrenará Mask Singer 3? Por la actual configuración de la parrilla nocturna de Antena 3 quedarían dos huecos disponibles. Los lunes y martes están dedicados a la serie Hermanos, el viernes ofrece Tu cara me suena, el sábado es un día de poco consumo y no parece probable que coloquen ahí Mask Singer, y el domingo emiten la serie turca Secretos de familia. Los miércoles están dedicados al concurso El círculo de los famosos, que esta semana ofrecerá su última entrega, y el jueves se ha estado emitiendo la serie documental La penúltima y me voy, con Joaquín Sánchez, pero ya ha terminado y por tanto esa noche queda libre.

Así, podríamos ver Mask Singer en la noche del miércoles (día en el que se veía en su primera temporada) o en jueves. Lo más probable es que su estreno llegue ya tras la semana santa, y así, tendría su puesta de largo el 12 o el 13 de abril. Y si siguen la dinámica de otros años, hasta entonces iremos conociendo las nuevas máscaras y algunas pistas sobre sus portadores.

Hay que destacar que, a pesar de no haberse estrenado aún Mask Singer 3, Antena 3 confía en el formato muchísimo, tanto como para haberlo renovado ya. Hace unas semanas, Ana Obregón contó en el programa Y ahora, Sonsoles que el programa tiene planes de continuar, aunque ella se bajará del barco por otros proyectos. “Formar parte de Mask Singer ha sido maravilloso. He tenido unos compañeros, como los Javis, a los que amo y adoro, y a Mónica Naranjo, a la que he descubierto en este programa. El formato sorprende a cada segundo”, explicaba la actriz y presentadora. “Ahora que empieza a grabar, no puedo formar parte de la siguiente temporada porque tengo dos proyectos de los que no puedo decir nada”, revelaba la actriz y presentadora.

