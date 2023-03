Juan José Ballesta rechazó ir a ‘Gran Hermano’ y ‘Supervivientes’: “Es pan para hoy y hambre para mañana”

En los últimos meses, programas de televisión como Socialité crearon cierta alarma sobre la situación del actor Juan José Ballesta, quien decidió, de forma voluntaria, apartarse de los medios de comunicación. Hace unas semanas reaparecía y en plena forma en Pasapalabra, y este domingo, el que fuese protagonista de El Bola concedía una entrevista en profundidad a Jordi Évole en Lo de Évole de laSexta. Allí dejó claro que no se considera “ningún juguete roto, ni ningún niño prodigio”. “Yo he seguido siempre trabajando, siempre he tenido curro. He tenido épocas de parón, como todo el mundo, pero siempre he estado ahí, y sigo estando. A la vista está”, valoraba.

En concreto, sí que le molesta que le “comparen con actores que su vida ha ido a la ruina, a la droga, o con la de algunos que han hecho mucho y luego se han olvidado de ellos” y añadía que siempre ha sido él mismo y ha llevado su camino.

Entre otros temas, Ballesta reconoció haber vivido épocas de hacer poco cine, y que aprovechaba para participar en programas “blancos”. Sin embargo, descarta que vayamos a verle en formatos como Supervivientes o Gran Hermano, ofertas que ha llegado a tener sobre la mesa con un contrato de “mucho dinero”. “No me vas a ver en esos programas, y yo no digo que sean malos, pero cada uno lleva su carrera como quiere y yo sé cómo enfocar mi carrera y, personalmente, pienso que eso es pan para hoy y hambre para mañana”, afirmaba. Y añadía: “Hay cosas que no me salgo de mi línea. Llevo muchos años en la industria y sé cómo llevar mi carrera, y yo creo que hay cosas y varios programas que no se deben de tocar, por lo menos yo”.

Lo llamativo del caso es que en esos programas que él cataloga como “blancos”, Juan José Ballesta ha hecho una interesante carrera como concursante famoso. Asi, saltó del trampolín en Splash! Famosos al agua, formó parte de Por arte de magia y junto a su entonces pareja Verónica Rebollo concursó en el talent show ¡A bailar!, el cual presentaba Mónica Naranjo en Antena 3, y en la que resultaron ganadores Soraya Arnelas y Miguel Ángel Herrera. Sin olvidarnos, por supuesto, de la edición de MasterChef 2020, donde cocinó codo a codo con Celia Villalobos, Florentino Fernández o Raquel Meroño. Aguantó ocho semanas en la competencia, hasta que finalmente le expulsaron.

