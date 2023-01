‘Socialité’ localiza al actor Juan José Ballesta después de estar tres cuatro sin dar señales

¿Dónde está el actor Juan José Ballesta? Esa pregunta se la han hecho varios programas de televisión en los últimos meses. Y es que el que fuese protagonista de El Bola o 7 vírgenes, y concursante de MasterChef Celebrity dejó de publicar contenido en sus redes sociales el 18 de septiembre, y tampoco respondía al teléfono, que estaba apagado.

Un tema que ahora ha vuelto a estar de actualidad, pues Socialité consiguió dar con el paradero del artista. “Iniciamos una investigación porque los amigos de Juanjo Ballesta se ponen en contacto con nosotros porque no consiguen hablar con él. De hecho, nosotros nos ponemos a llamarle y tiene el teléfono apagado”, explicaron en el programa de Telecinco en la emisión de este sábado. Una persona cercana suya contaba entonces que la única explicación que le daban es que estaba muy centrado en un proyecto. Los padres de Juanjo Ballesta, sin embargo, rebajaban el tono de alarma, y aclaraban que sencillamente “no quiere ser localizado por nadie”, y que para ello se había alejado del móvil.

El programa mostró pues las primeras imágenes del actor tras 132 días alejado de los focos y de las redes sociales. Se trató de un vídeo en el que aparece acompañado de su hijo y de su hermana, con los que disfrutó de la nieve subido en un trineo, y también se le vio en un gimnasio. “Está centrado en cuidarse y, sobre todo, en hacer deporte, que va bien para la salud mental”, apuntaron desde el programa. En otra imagen, Juanjo Ballesta aparecía frente a la cámara, sonriendo, lo que despejaba dudas de su estado.

Hay que recordar que la vida de Juan José Ballesta dio un giro en enero de 2021, cuando se separó de Verónica Rebollo, la madre de su hijo, con la que llevaba 15 años casado, y con la que participó en el programa de Antena 3 ¡A bailar!. Luego tuvo otra pareja llamada Jacqueline, con la que no cuajó la cosa, y por la que se le vio llorando tras la ruptura.

Unos meses más tarde fue cuando decidió apartarse de la vida pública y virtual, lo que generó cierta alarma, aunque algunos amigos restaban importancia a este hecho. “No ha desaparecido, está oculto. Su vida es privada y no hay que meterse”, dijo en ese sentido el actor Richy Castellanos a Socialité. “Yo le conozco bien y creo que está en un buen sitio, si no su familia lo hubiera dicho”, añadía.

