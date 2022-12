'Fiesta' recuerda unos audios de Juan José Ballesta amenazando e insultando a una reportera

Fiesta, el programa presentado por Emma García en las tardes de Telecinco, no ha dudado en emitir por primera vez unos polémicos audios que le envió el actor Juan José Ballesta a una de las redactoras del programa.

Todo comenzó el pasado verano, cuando el actor, que continúa sin estar activo, subía a sus redes sociales unas imágenes en las que salía tratando no muy bien al mobiliario de un hospital. Al parecer, Juanjo fue a acompañar a un amigo que tenía problemas en un pie, pero el intérprete acabó siendo el protagonista tanto dentro como fuera del hospital, ya que rompía de un puñetazo un bolardo del parking.

Unos vídeos de los que se hizo eco Ya es verano y que decidió incluirlos como parte de su escaleta. "Nosotros vemos estas imágenes y queremos saber cómo se encuentra él. Yo le llamo y la actitud que me encuentro no es precisamente la que me esperaba".

Tal y como explica la propia reportera, Arabella Otero, "solo emitimos el cebo de las imágenes" ya que el actor comenzó a enviar los desafortunados audios. "Decidimos no emitir las imágenes por los audios que mandó. Él me dijo que no lo publicáramos, pero son unas imágenes públicas que nosotros decidimos emitirlas", asegura la reportera.

Arabella Otero en 'Fiesta'.

Pero Emma García y su equipo decidía emitir los audios que la reportera había recibido. "Sinvergüenza, que eres una sinvergüenza. No te preocupes que esto lo vamos a solucionar. Que nos vamos a ver tú y yo la cara. Que te vas a arrepentir de haber intentado joderme", le decía Juan José Ballesta a la reportera Arabella Otero. Y añadía: "Que ya te lo dije, que soy actor de cine, no soy ningún comediante de estos".

Al darse cuenta de que la reportera no respondía a sus amenazas, el actor decidía mandarle más audios. "Oye, que te ha dado igual, ¿no? Por lo que veo. Tanto que estás en línea, que te veo que estás en línea. Bueno pues ahora tendré yo que hacer lo que tenga que hacer", amenazaba Ballesta. "Listilla, que eres una listilla. Te dije que te estuvieras quieta", insistía.

"Él luego sube otras imágenes y ya desaparece", apunta Arabella. Asimismo, otro de los colaboradores de Fiesta aseguraba que había hablado con su representante. "He hablado con Mabel Lozano. Ella le recomienda ese retiro y le dice que no puede continuar así que tiene que desaparecer. Nos dice que está preparando su próximo trabajo, que es un trabajo actoral en alguna serie o película, pero que no está escondido", sentenciaba.

