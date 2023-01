Techi, concursante de ‘Gran Hermano VIP 6’, ingresada en el hospital tras un intento de suicidio

Este domingo, Amor Romeira participó en el programa Fiesta, del que es habitual colaboradora. Y allí informó sobre la salud de su amiga Teresa Cabrera, conocida como Techi. Una chica que fue generó mucho contenido en los programas de corazón por ser pareja de Kiko Rivera y de Alberto Isla, y que fue concursante de la sexta edición de Gran Hermano VIP, en 2018. Según explicaron, Techi fue ingresada en la madrugada de este 29 de enero en un hospital, tras un intento de quitarse la vida.

En ese sentido, hay que apuntar que Techi desveló en noviembre de 2022 que sufre trastorno bipolar, y que le resulta muy difícil convivir con esa enfermedad. En la actualidad tiene diagnosticada una discapacidad del 65%, y ha estado ingresada en otras ocasiones por esa misma razón, según explicó ella misma en Sálvame en ese mismo mes.

“Ella habló de su enfermedad y le vino bien hablarlo. Desgraciadamente ha sufrido una recaída y esto le ha llevado a acabar en el hospital. Gracias a Dios, está estable. Ha vivido un episodio complicado. Recibí la información anoche, acudí a su entorno más cercano y me dicen que están bien, aunque preocupados. Ella está fuera de peligro, está estable”, explicó Amor Romeira sobre la joven.

Fue a través de Instagram donde Techi desveló su problema de salud mental. Tras dos años sin publicar nada, compartió una fotografía y un amplio texto donde narraba su situación. “Lo he pasado muy mal, no le recomiendo a nadie esta enfermedad, que es muy difícil de llevar y de convivir con ella”, expresaba. “Tengo trastorno bipolar y es muy difícil mi convivencia junto a ella, pero me considero una persona fuerte y solo lucho, lucho y lucho cada día”, añadía.

“Cuando las voces vienen...tener que escuchar voces que no son reales, volverte loco a comprar compulsivamente, estar eufórico, estar deprimido. Unos picos muy fuertes. Eso es el trastorno bipolar. Eso y mucho más”, describía sobre su situación. Poco después, la propia Techi decidía borrar esa publicación. Poco después, en Sálvame, fue donde explicó a Kike Calleja la discapacidad que tenía, y aseguraba haber sufrido el rechazo de algunas personas. “A las buenas están todos, pero a las malas... no hay nadie”, se lamentaba la joven, que encontró en su familia su gran apoyo.

