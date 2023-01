Bronca a Ana María Aldón en ‘Fiesta’ por no anunciar allí su divorcio de Ortega Cano

Ana María Aldón y José Ortega Cano han firmado ya su divorcio, tal como anunció hace unos días la periodista Paloma García Peyalo en El programa de Ana Rosa el pasado viernes. “Las aguas vuelven a su cauce y, después de algunos momentos de incertidumbre, el divorcio se ha podido firmar y ya son mujer y hombre divorciados”, aseguró en el conocido Club Social del matinal de Mediaset, donde se tratan los asuntos del corazón.

Un tema que volvió a ponerse sobre la mesa este domingo en Fiesta, el espacio de Telecinco en el que la propia Aldón es colaboradora. Para ello, la diseñadora andaluza se sentó en el centro del plató y todos sus compañeros y la presentadora, Emma García, le realizaron preguntas por turnos. “Esto parece un juicio”, exclamó Ana María, ante la situación.

La principal queja de todos los presentes es que Ana María no explicase en su programa algo tan importante, y que se hayan tenido que enterar a través de terceras personas. “Yo felicito a Paloma García Pelayo por haber descubierto que nos habíamos divorciado, pero lo que me extraña es que haya tardado más de una semana en enterarse”, explicaba la ya exesposa de José Ortega Cano. “Firmamos el divorcio hace ya diez días y nadie, excepto ella, parecía saberlo”, sentenció.

[Ana María Aldón habla en 'Fiesta' sobre los rumores sobre su nueva ilusión en el amor]

Ana María Aldón tuvo que justificarse más, añadiendo que ella no había filtrado la noticia para que García Pelayo la contase, y aseguró que no lo sabía ni siquiera su hija o sus hermanos. “Yo puedo asegurar que de mi boca no ha salido esa información”, explicó este domingo.

A pesar de sus argumentos, el tono general de sus compañeros era de reproche. En ese sentido, Beatriz Cortázar le dijo: “Se llama remar a favor del programa”. Y la dirección del programa le reconoció que habrían deseado enterarse a través de ella misma. “Yo creo que podrías habérnoslo contado con toda naturalidad. 'Mira Emma, me he divorciado pero prefiero no hablarlo', y listo”, le dijo Emma García en ese sentido.

Uno de los momentos más ásperos de la tarde fue el enfrentamiento de Aurelio Manzano con Ana María Aldón, cuando se dudó de que la paternidad de su hijo fuese de Ortega Cano. “Me dejas cortar el tema este, que es muy desagradable porque no viene a cuento”, pidió Emma García, bastante incómoda. “A veces parece que no tenemos dos dedos de frente”, se quejó la presentadora. “Lo que no tiene es corazón, me lo demuestras cada vez que vengo. Pero me doy cuenta cada semana tienes menos corazón”, respondía por su parte Aldón.

