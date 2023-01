Ana María Aldón habla en 'Fiesta' sobre los rumores sobre su nueva ilusión en el amor

Parece que Ana María Aldón se resiste a las flechas de Cupido. Después de rumorearse que la diseñadora estaría viéndose con un alto directivo de Mediaset, ahora surgen informaciones sobre que la concursante de Mediafest Night Fever estaría ilusionada de nuevo en el amor, aunque con un importante empresario. Por supuesto, la participante de Supervivientes 2020 no ha dudado hablar directamente sobre estas informaciones.

Fue en Fiesta donde Sergio Garrido soltó esta información bomba que le había llegado y que, sin duda, daría un nuevo enfoque a la vida sentimental de la diseñadora tras su tormentoso divorcio con José Ortega Cano. El supuesto nuevo amor de Aldón sería un empresario que le ayudó a encontrar la nueva casa a la que se ha mudado. La colaboradora quiso rápidamente acabar con los rumores.

“Ese momento no ha llegado. Ese empresario sí existe y se llama Fernando Pinilla. Pero no es mi nueva ilusión. Tiene su mujer y bastante tiene con aguantarme todo el rato”, añadió, rotundamente negando los rumores. Aunque el paparazzi insistió en que veía sonreír a Aldón ante las informaciones y que podrían salir fotos de ella y el empresario juntos, la diseñadora se mantuvo firme en su respuesta. “Claro que pueden salir fotos, pasamos mucho tiempo juntos. Pero, insisto, no hay nada”, replicó.

A pesar de la rotunda respuesta. Garrido insistía en que sus fuentes, a pesar de haber escuchado la réplica de Aldón, aseguraban que han visto a la diseñadora “roneando” con un hombre. “Bueno, ronear, puedo ronear, ¿o no?”, le respondía Aldón con una evasiva. Marisa Martín Blázquez quiso echarle una mano a Aldón, quien recalcó que, quizás, el hombre con el que han visto a la diseñadora sea su representante, un hombre muy atractivo con el que pasa mucho tiempo y con el que le han podido fotografiar.

Aurelio Manzano quiso saber si, aunque no tenga una nueva ilusión, sí que está abierta al amor y a volverse a enamorar. Aldón le respondió que ella ya había sentido que había pasado el duelo de su divorcio con el extorero. “No estoy en ningún duelo. Creo que cuando una mujer toma la decisión de separarse, ya tiene el duelo hecho. Al menos, fue mi caso”, le respondió.

Antes de desmentir estar enamorada de nuevo, Aldón abordó la supuesta indirecta que Gloria Camila le envió en redes sociales. La hija de Ortega Cano publicó un enigmático comentario en Instagram que los colaboradores de Fiesta han interpretado como un dardo a Aldón. “A diferencia de los humanos, los perros no fingen el amor. Yo también podría hacer canciones. Mujeres con nombres de vírgenes. No son como suenan”, escribió.

Aldón se mostró firme en si se sintió aludida con esas palabras. “No, para nada. Sé que ella utiliza ese tipo de frases para varias cosas. No tiene que ser para mí. Suele tenerlas para todo el mundo”, respondió.

