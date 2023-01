'Socialité' convierte a la reina Sofía en Shakira en una sesión de Bizarrap que se ha convertido en viral

La sesión 53 de Bizarrap con Shakira ha logrado convertirse en lo más comentado a nivel global en todo el mundo. Rompiendo la barrera de las noticias relacionadas con la música, llegando a protagonizar informativos de televisión, tertulias políticas y sociales y desbancando de la conversación de la opinión pública al príncipe Enrique con la publicación de su libro. El tema, sin duda, era carne de memes, como el que ha hecho Socialité, creando su propia versión con la reina Sofía. Una parodia que se ha hecho viral en redes.

En tiempo récord, la redacción del programa de La Fábrica de la Tele, con Laura Roigé a la cabeza, se pusieron manos a la obra para crear esta versión, en la que la emérita saca a relucir todo el ‘despecho’ que llevaría guardando durante tanto tiempo. Una versión alternativa de Bzrp en la que la monarca le encara a Juan Carlos I su marcha a Abu Dabi. “Borbón, no dijiste adiós. Para Abu Dabi volaste sin pedir perdón”, dice la letra.

Esta versión del tema, además, defiende que Sofía no le acompañase al emérito a la capital de Emiratos Árabes Unidos. “Una reina como yo no está pa’ Emiratos. Una griega como yo, no está pa’ reyes como tú”, se puede escuchar. Además, la emérita de Socialité no duda en encararle a su aún marido las aventuras que tuvo durante su reinado o su escapada a Botsuana.

[El arte y los realities son el nuevo ‘Deluxe’: de la canción de Shakira a la docuserie de Tamara Falcó]

“Te fuiste con Corinna y con la vedette. El caradura aquí eres tú. Yo te di tus infantes y me pagaste con mil amantes” o “Siempre fui una reina brillante, mientras tú cazabas elefantes”, pueden escucharse. También habla sobre su posición actual en la Casa Real. “Me dejaste con Cristina en Ginebra, con la Leti de nuera y a mí sola en Zarzuela”. Además, recuerda cómo su hijo, Felipe VI, tiene un reinado muy distinto al de su padre: “Entendí que no es culpa mía que a ti te exilien. Casi te cargas España. Dios salve a Felipe” o “te creíste que la patria siempre sería tuya, los monarcas ya no engañan, los monarcas tributan”.

La sesión de Socialité también tiene un momento a lo Clara Chía y su “clara-mente”: “Tiene mote de persona buena, campe-chano, ya no es lo que era”. Además, la canción tiene una pulla especial contra uno de los nietos más polémicos de Juan Carlos I, Froilán. “Tu nieto se salta la ley, peleas, patadas también, por mí que le den. Yo le hago la bolsa mañana y si quieres llevarte a Froilán, que se vaya también”, se puede oír.

La canción de Doña Sofía al más puro estilo Shakira y Bizarrap: "Una griega como yo no está pa reyes como tú" 🎧 https://t.co/sAYa9ZOa9v #Socialité637 pic.twitter.com/uWTyZ9y9Dh — SOCIALITÉ (@socialitet5) January 14, 2023

Una canción que no deja títere con cabeza, al nombrar también a la duquesa de Luego (“a Elena ya no le llaman doña”) o a Victoria Federica (“solo te apoya Vic Fede-rica”). Una versión que se ha vuelto viral, causando gran furor en redes sociales.

De la televisión española, es Telecinco una de las cadenas que mejor está aprovechando el furor del tema de Shakira contra Gerard Piqué y Clara Chía, llegando a versionar la canción en Mediafest Night Fever, con Ainhoa Cantalapiedra imitando a la artista colombiana y con María Patiño y Adela González caracterizadas como la cantante de Suerte o Hips Don’t Lie; además de ser uno de los temas centrales de varios formatos, desde El programa de Ana Rosa pasando por Sálvame, Fiesta o Ya es mediodía.

Sigue los temas que te interesan