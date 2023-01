El arte y los realities son el nuevo 'Deluxe': de la canción de Shakira a la docuserie de Tamara Falcó

La colaboración de Shakira con Bizarrap ha provocado un encendido debate sobre los ataques que la cantante vierte hacia Piqué y su nueva pareja, Clara Chía. Como viene acostumbrando a hacer desde que comenzara su relación con el futbolista, la artista colombiana expone sin tapujos su intimidad en las letras de sus canciones, un ejercicio que en el caso de su última canción ha dejado frases que bien podrían ser titulares de una entrevista de 'Shak' en Sábado Deluxe.

"Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", le dice directamente al exjugador del FC Barcelona.

La cantante también se atreve a criticar a la actual pareja de Piqué, Clara Chía. "Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena", reza el puente de la canción.

Estos poco sutiles cuchillos harían las delicias de los espectadores de Telecinco un sábado por la noche. Una entrevista de la mismísima Shakira en el prime time de Mediaset 'rajando' sobre su expareja se habría pagado a precio de oro y, probablemente, se traduciría en espectaculares datos de audiencia.

Sin embargo, no hay cheque que pueda igualar los beneficios -económicos y artísticos- que la artista está recibiendo desde los primeros minutos en que publicó su canción. Y es que la sesión número 53 de Bizarrap ya se ha convertido en el single latino con mejor debut en Spotify global de la historia. Además, al cierre de este artículo el videoclip ya ha rebasado los 100 millones de visualizaciones en YouTube.

De esta manera, Shakira ha sabido convertir su drama personal en un rentable negocio y, a la vez, con su trabajo le ha arrebatado a la televisión y a otros medios la posibilidad de servir como intermediarios para exponer su vida personal.

El ejemplo de Shakira, pese a estar de rigurosa actualidad, ni siquiera es el último de una estrella internacional que expresa sus emociones más íntimas públicamente a través de su arte. Miley Cyrus ha hecho lo propio este viernes 13 de enero, día del cumpleaños de su expareja, Liam Hemsworth, publicando su single Flowers, en el que responde a una canción de Bruno Mars que le dedicó en el pasado el que fuera su marido.

Pero no solo en la música encontramos a personajes marcándose un 'Deluxe'. En la propia televisión también existen otros ejemplos de personalidades públicas que explotan su intimidad en formatos más cuidados que el de La Fábrica de la Tele. Georgina Rodríguez, Tamara Falcó o Fedez y Chiara Ferragni no han dudado en meter las cámaras en su casa para mostrar su día a día en sus respectivas docuseries.

En el caso de la marquesa de Griñón, su docu-reality en Netflix -que estrenará próximamente una segunda temporada- servirá para conocer más detalles sobre su ruptura y posterior reconciliación con Íñigo Onieva. Además, la hija de Isabel Preysler no duda en compartir abiertamente aspectos de su vida privada con sus seguidores en Instagram o con los espectadores en El Hormiguero, siendo perfectamente consciente de que el interés por su intimidad es un factor clave para su trabajo en televisión.

De esta manera, el boom de las plataformas y de los personality show suma cada vez más nombres a los de pioneras internacionales como las Kardashian, o patrias como Alaska y Mario o Las Campos. El motivo por el que muchos famosos prefieren este tipo de formatos, más allá de la mayor cantidad de ingresos que les generan estos, es que en una producción grabada para una plataforma pueden controlar el relato y elegir hasta cierto punto qué quieren mostrar al espectador, mientras que una entrevista en directo y con varios periodistas enfrente en un programa como el Deluxe puede convertirse en contraproducente más fácilmente.

