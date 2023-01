Alba Carrillo ataca a Cristina Porta en el 'Deluxe’: “No me han propuesto ser escort como a ti”

Un tsunami llegó a Sábado Deluxe. Tras someterse al polígrafo, con el que buscó destapar las supuestas mentiras de Jorge Pérez, regresaba al programa de La Fábrica de la Tele Alba Carrillo. La colaboradora de Fiesta se sometió a un test de personalidad, que reveló ciertas partes desconocidas de su carácter, además de confirmar otras. Pero uno de los momentos más comentados fue el duro encontronazo que tuvo con Cristina Porta, a la que no dudó en atacar ferozmente.

Y es que, además de revelar la personalidad completa de la modelo, el Deluxe no dudó enfrentar cara a cara a Carrillo con la experiodista deportiva, principal defensora de Jorge Pérez en televisión desde el famoso ‘affaire’ que tuvo con la ex de Fonsi Nieto en la fiesta navideña de Unicorn. Aunque Porta iba en calidad de colaboradora que entrevistaba, eso no impidió que la tensión fuese en aumento, hasta el punto de que Carrillo sacó las uñas contra las preguntas de la colaboradora de Sálvame.

El primer encontronazo surgió cuando el test de personalidad desmintió que Carrillo fuese una mujer ‘interesada’ en el amor. Según Aránzazu Junquera, la psicóloga que colaboró en el test, la modelo es una mujer que puede tener una estrategia a la hora de enamorarse, de conseguir lo que quiere, pero que, ante todo, se deja llevar por sus sentimientos, más que por intereses ajenos al amor.

[Alba Carrillo ataca a Tamara Falcó e Íñigo Onieva en ‘Ya es mediodía’: “Son unos timadores]

Ante una respuesta que, sin duda, ofrecía una amplia interpretación, Porta no dudó en hacerle una pregunta con doble sentido. “¿Alguna vez te ha venido una sugerencia para quedar con un hombre que físicamente no te llama, pero, por interés, te has forzado a conocerle o, directamente, no le das la oportunidad si no te parece atractivo?”, le preguntó Porta.

Una pregunta que la modelo no se tomó bien y que no dudó en interpretarla como un ataque personal. De ahí, que su respuesta fuese a la defensiva. “¿Me estás preguntando si he tenido propuestas de escort como te ha pasado a ti? Si es eso, la respuesta es no”, le replicó. En ese momento, Porta, buscó reformular la pregunta, al aclararle que se refería a si le interesaba la clase social o profesión del pretendiente. Pero Carrillo volvió a ser clara, solo aceptaba propuestas de hombres por las que se ha sentido atraída.

No fue el único momento de tensión que se vivió durante la entrevista. El test reveló que, en lo referente al amor, Carrillo tiene un carácter ‘vengativo’. A raíz de esto, la colaboradora de Ya es mediodía volvió a verlo como una oportunidad para atacar a Porta, comentando en voz alta un antiguo tuit de la periodista.

“Alba Carrillo es el ejemplo de que para entrevistar, no hace falta ni saber hablar. Chicas, periodistas, ¡qué difícil lo tenemos! Pero se puede”, narró la modelo, en referencia a las críticas que vertió Porta en redes sociales cuando la modelo ejerció de presentadora en Hable con ellas. “Parece que te has tragado a Jorge Bucay”, le dijo Carrillo a Porta con gran sorna.

El enfrentamiento se calentó más gracias a Kiko Matamoros, que no dudó en intervenir para defender a la ex de Feliciano López, señalando que Porta no era quien para decir qué profesional es el más indicado para un formato. “¡Mamarracha!”, exclamó Carrillo contra la experiodista deportiva.

Aunque el test de personalidad desmintió que Alba Carrillo fuese una mujer ‘interesada’ en el amor, sí que confirmó su carácter inestable. La propia modelo lo reconocía. “Es verdad lo que dijo, lo de desquiciada favorita”, dijo la modelo, en referencia a lo que lo dijo Jorge Javier Vázquez, antes las explicaciones de Junquera, señalando que el problema se debe a su “hipersensibilidad”.

