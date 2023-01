Alba Carrillo explota contra Cristina Porta: "No ha tenido suficiente con conseguir trabajo gracias a mí"

Alba Carrillo ha decidido volver a la televisión después de estar un mes alejada de los medios de comunicación tras la polémica que surgió a raíz de su supuesta noche de pasión con Jorge Pérez, el que su compañero en Ya es mediodía, que se destapó después de la emisión de unas imágenes en la fiesta de Navidad de la productora, Unicorn Content.

Una decisión diferente a la que ha tomado el ex Guardia Civil que, por "consejo de sus abogados", no debe volver a la televisión. "Estaba previsto que él reapareciera en Fiesta. De hecho, tenía previsto acudir este fin de semana, pero finalmente, asesorado por sus abogados, en última instancia ha decidido refugiarse en su familia y olvidarse de la televisión y olvidarse de este asunto", afirmó en ese sentido Saúl Ortiz, colaborador del magacín de Telecinco.

Aunque Jorge no haya acudido desde el pasado mes de noviembre a la televisión, sí ha contado con 'defensoras' no oficiales, como Cristina Porta, última incorporación al programa vespertino de Telecinco.

Alba Carillo, a Cristina Porta.

De hecho, se sometía el pasado sábado a un polideluxe, donde hablaba sobre la polémica y sobre Alba Carrillo. Por ello, la exmodelo ha querido responder a algunas de las declaraciones de Porta, donde aseguró en referencia a la hija de Lucía Pariente que le da "asco" el "machismo disfrazado de feminismo". "Una mujer empoderada y libre no es contar con cuántos hombres te has acostado. Es no tener la necesidad de contarlo o hacerlo si te da la gana, pero no para reafirmarte. Tú necesitas eso", comentó Cristina Porta en el Deluxe.

Carrillo ha decidido estallar en sus redes sociales, donde ha compartido una captura de pantalla con algunas declaraciones de la periodista, a las que no ha dudado en contestar.

"Dime de qué me acusas y te diré qué haces... Señora titulada: llevo un mes fuera de la televisión, sin hablar, comentar u opinar nada (aunque sea de mi propia vida) y usted no ha tenido suficiente con conseguir trabajo gracias a mi persona (quiero mi 20%), que sigue hablando de mí y diciendo barbaridades", se puede leer en su Instagram.

[Jorge Pérez planta a ‘Fiesta’ por consejo de sus abogados y seguirá apartado de la televisión]

Asimismo, ha hecho referencia a los burofaxes que recibieron Rafa Mora, Kiko Matamoros y Miguel Frigenti por parte del matrimonio, donde les pedían que se retractaran de algunas declaraciones que habían hecho sobre Pérez.

"Según ha dicho, nunca se hubiera sentado si su amigo Jorge se lo hubiera pedido. Concluyo pues que cuenta con su beneplácito. ¿No hay burofax para ti?", sentencia.

Qué mala memoria tienes Porta!Recordemos que tu nos cantaste un villancico tocando la zambomba sin ser navidad. Delante de toda España. Ahora te marcas un soliloquio sobre el empoderamiento y me acusas otra vez de lo que hago en mi intimidad. pic.twitter.com/54IGZa8I7E — Alba Carrillo OFICIAL (@AlbaCarrilloTW) January 9, 2023

Sigue los temas que te interesan