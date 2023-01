Muere el padre de Hugo Paz, concursante de ‘Supervivientes’ y de ‘La isla de las tentaciones’

Hugo Paz es uno de los rostros más habituales del universo de los realities de Mediaset. Pero este fin de semana se ha convertido en noticia no por sus andanzas en televisión, sino por algo muy triste: el fallecimiento de su padre, Manuel Paz. Él mismo ha sido quien se ha encargado de dar la noticia, escribiendo unas líneas a su progenitor en sus redes sociales.

“Hola Papá, hola amigo mío. ¿Por qué tan rápido, papá?”, pregunta Hugo, quien saltó a la fama gracias al programa Mujeres y Hombres y Viceversa. “Te has ido y te has llevado parte de nosotros contigo. No sé explicar el dolor tan inmenso que siento y sentiré para el resto de mi vida”, continuaba escribiendo en andaluz, que compartió con sus seguidores un vídeo de momentos familiares junto a su padre.

“Has sido mi mejor amigo y mi padre, dándome consejos claros y duros en mis peores momentos. Apoyándome en todo momento y alegrándote de todo lo bueno que me ha ido pasando en la vida. Gracias por inculcarnos a toda la familia los valores tan bonitos”, recordaba el que fuese pareja de Sofía Suescun. “Por cierto, papá, no sabes que de gente ha venido a despedirte, ha sido increíble” añadía. Para finalizar su panegírico, Hugo remataba: “Sé perfectamente que nos vas a cuidar y proteger desde el cielo. Mamá, hijos, nietos, familia y amigos estamos todos orgullosos de ti”.

Hay que destacar que Hugo había hablado en sus redes sociales a menudo sobre su padre. El que fuese concursante de Supervivientes, y tentador VIP en La isla de las tentaciones de hecho ya había mostrado su preocupación por la salud de su progenitor, quien había estado más de un mes hospitalizado, aunque no se desveló la causa ni las pruebas a la que le estaban sometiendo.

Unos días atrás, en una conexión en directo desde el hospital, Hugo incluso enfocaba a su padre, pues sus seguidores querían saber cómo se encontraba, y el propio Manuel decía: “Deciros que estoy bastante bien, con bastante ánimo. Voy a pasar ahora una prueba y ya me pondrán un tratamiento y nos iremos para casa. Un saludo a todos, ¡pronto estaré dando caña! ¡Un besito!”.

