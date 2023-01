‘Pesadilla en El Paraíso’ recupera a Maite Galdeano para levantar su mínimo en audiencias

El nombre de Maite Galdeano fue uno de los más aclamados del casting de Pesadilla en El Paraíso 2. La madre de Sofía Suescun tiene una personalidad arrolladora, y en un reality de este tipo podía dar salida a la misma. No obstante, durante las semanas que permaneció en la competencia se llamó a sí misma “la elegida de Dios”, y aseguraba que los animales no podían morderla. Spoiler: no era tan elegida, y sí, sí le podían morder.

El jueves 19, Maite se jugaba la permanencia contra su yerno Kiko Jiménez, y para sorpresa de muchos fue el andaluz quien permaneció en la granja. Las redes sociales entonces se llenaron de acusaciones de tongo hacia el programa, y hubo espectadores que decían que dejarían de ver el formato. No fue una amenaza al aire: una semana más tarde, en la última gala emitida, Pesadilla en El Paraíso anotaba su mínimo histórico, tanto en cuota como en miles de espectadores, reuniendo solo a un 8% y 843.000 seguidores.

Conscientes del magnetismo de Maite Galdeano, y para intentar no repetir el titular de su mínimo, el programa ha decidido darle una nueva oportunidad. Y por ello, este domingo Maite regresó a la El Paraíso para vivir durante una semana con los que fueron sus compañeros. Con ella, además, venía Albert Barranco. El objetivo de ambos era, en teoría, animar a los nominados, Kiko Jiménez y Tania Deniz (novia de Barranco), aunque es evidente que también se espera que agiten bien el avispero.

“Ahora todo vivirá un nuevo comienzo en la granja”, explicaba en ese sentido Nagore Robles, con un anuncio que dejó a todos en shock. Hay que recordar que Maite, a pesar de robarse el protagonismo, no era de las granjeras más queridas por sus compañeros, ni su marcha de las más lamentadas. A eso hay que sumar que en el pasado Maite Galdeano tuvo problemas con María José Galera, y se notaba cierta tensión entre ambas. “Había pensado, María José, que estás muy aburrida aquí, y si estás agobiada me quedo”, le dijo con ironía la madre de Sofía Suescun a la primera expulsada de la historia de Gran Hermano.

Destacar, del mismo modo, que va a ser la primera vez que se vea convivir ante las cámaras a Tania y Albert, pues ambos han participado en otros programas de convivencia (ella en La isla de Las Tentaciones y él en Supervivientes, pero nunca juntos.

