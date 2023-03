El motivo por el que Jorge Javier Vázquez apareció con gafas de sol en la gala de 'Supervivientes' este jueves

Supervivientes empieza a carburar en el prime time de Telecinco y los espectadores ya se han enganchado a las tramas que protagonizan los concursantes en Honduras. Este jueves, el reality vivió la expulsión de Sergio Garrido, que puso rumbo a la playa de los olvidados. Además, Raquel Mosquera, Gabriela, Asraf y Adara fueron los nominados.

No obstante, todo el protagonismo recayó en Jorge Javier Vázquez. El presentador apareció en pantalla con unas gafas de sol que le cubrían sus ojos. Aprovechando este llamativo estilismo, el catalán tiró de su particular sentido del humor para cebar a la audiencia la gala que tenía por delante: "Cómo será el programa que me he operado para verlo mejor".

Minutos más tarde, Jorge Javier explicó los motivos a los espectadores de Telecinco por los que se había puesto anteojos para trabajar. "He estado convaleciente de una durísima operación estos días", volvió a bromear. "La verdad es que no, me he quitado los párpados porque tenía mucha piel", confesó el presentador, que ya fue baja el viernes pasado en el Deluxe.

[Un micro abierto deja en evidencia a Kiko Matamoros en Sálvame: "Tiene cara de subnormal"]

El presentador siguió las recomendaciones médicas de protegerse los ojos después de someterse a una blefaroplastia, una operación quirúrgica pequeña, pero para la que precisó anestesia general. "Tengo la cara como una luna llena y los ojos como si me hubiera pillado por banda Rocky en su mejor época y me hubiera dado lo mío y lo de mi primo", escribió en su blog de la revista Lecturas.

La blefaroplastia consiste en una intervención de cirugía estética en la que se extirpa el exceso de piel en los párpados, con el objetivo de corregir la flacidez de los músculos que rodean a los ojos y que, en algunas ocasiones, dificultan la visión periférica. "Me operé porque lo necesitaba y para recordarme que soy humano", explicó.

"La televisión en la que yo creo"

La cosa no quedó ahí, pues Jorge Javier hizo un alegato en favor de Telecinco, en uno de los momentos más difíciles de la cadena en toda su historia. "He aprovechado para ver televisión. Solo he visto Mediaset y quiero dar las gracias a toda la gente que hace esta televisión que me entretiene y que me ha acompañado en estos días, espero como a todos ustedes", aseguró.

"Quiero agradecer a toda la gente que hay detrás de las cámaras y a toda la gente que hace la televisión de Mediaset. Es la televisión que yo veo y la televisión en la que yo creo", dijo por último el presentador estrella de la última década del grupo audiovisual con sede en Fuencarral.

Sigue los temas que te interesan